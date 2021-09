Bit2Me lève 5 millions d'euros dans la première phase de son offre initiale de jetons en seulement 59 secondes

- Elle devient ainsi l'émission la plus réussie jamais lancée en Espagne. Au total, elle a levé 7,5 millions d'euros grâce à ses jetons B2M

- La deuxième phase débutera le 13 septembre et la troisième phase le 21 septembre

- Les jetons peuvent être réservés à l'adresse https://bit2me.com/es/token

MADRID, 17 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Bit2Me a clôturé la première phase de son offre initiale de jetons en seulement 59 secondes, ce qui représente un chiffre de 5 millions d'euros. Il s'agit de l'émission de jetons la plus réussie jamais lancée en Espagne.

La plateforme espagnole de crypto-monnaies avait déjà levé 2,5 millions lors d'un tour de table privé début août. Au total, elle a réalisé un investissement de 7,5 millions d'euros grâce à ses jetons B2M, qui peut être réservé sur le site https://bit2me.com/es/token

Après le succès de la première phase, la société prépare la deuxième phase de l'offre initiale de jetons, qui aura lieu le 13 septembre, avec la plus grande des garanties. La troisième et dernière phase débutera le 21 septembre. Il est possible de se joindre à la file d'attente pour les deux dates et de programmer un achat par le biais d'un formulaire disponible sur le site web.

Le 6 septembre, Bit2Me a émis un total de 500 millions de jetons. 500 millions supplémentaires seront mis en circulation lors de la deuxième phase, tandis que 250 millions seront lancés lors de la troisième phase. Au total, Bit2Me émettra 1,25 milliard de jetons.

L'intérêt pour l'offre initiale de jetons était si grand dans les jours précédant la première phase que la société a ouvert des opérations dans 13 autres pays afin de répondre à la demande. Ainsi, les citoyens d'Uruguay, du Panama, de Colombie, de Bolivie, de Porto Rico, du Costa Rica, de l'Équateur, du Guatemala, du Honduras, de la Jamaïque, de la Dominique, de la Martinique et de la Guyane ont eu la possibilité d'investir dans B2M. Ces pays rejoignent les plus de 70 autres dans lesquels B2M opère.

L'un des avantages pour les détenteurs de jetons B2M est qu'ils pourront bénéficier de remises allant jusqu'à 90 % sur les commissions, accéder à de meilleures conditions pour divers services associés, et jouer un rôle dans la gouvernance pour certaines décisions concernant l'avenir de l'entreprise.

« Il était très important pour nous de démontrer que depuis l'Espagne, nous pouvons aussi transformer numériquement le monde à la manière de la Silicon Valley. Nous sommes les pionniers d'une technologie qui révolutionne la planète entière. Nous avons démontré pourquoi nous sommes l'un des moteurs de cette proposition innovante », a déclaré Leif Ferreira, PDG et cofondateur.

