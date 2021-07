BitClout je uvedený na burze AscendEX a pokračuje v neuveriteľnom raste

BitClout je tokenový trh pre podiely na povesti a vplyve niekoho (alebo niečoho). Ak sa influencer stane na Instagrame virálnym vďaka niečomu, čo poteší, jeho token získa zvýšenie hodnoty. Ak influencer povie na Twitteri niečo nevhodné, môže to poškodiť hodnotu jeho tokenu. Teoreticky každý verejný krok kohokoľvek spôsobuje, že cena tokenu tvorcu podlieha fluktuácii, a je teda obchodovateľná na trhu.

"BitClout narúša status quo v oblasti kryptomeny a sociálnych médií a je ešte len na začiatku," povedal Shaun Maguire, partner spoločnosti Sequoia, ktorá je prvým investorom BitClout. "Sme nadšení, že spoločnosť AscendEx podporuje BitClout a umožňuje svetu obchodovať $CLOUT a pripojiť sa k tomuto radikálne odlišnému typu sociálnej siete. "

"BitClout znamená, že jednotlivci preberajú vlastníctvo médií, ktoré vytvárajú," uviedol Andy Artz, partner spoločnosti Social Capital. "BitClout je otvorený protokol pre decentralizované sociálne siete, ktorý združuje mince a kód a vytvára prvý skutočný otvorený trh s nápadmi. Vďaka partnerstvu sa spoločnosťou AscendEX nie je BitClout jediným, kto pokračuje v raste, ale predovšetkým jeho tvorcovia. "

"BitClout prilákal obrovský ekosystém viac ako 120 nových vývojových projektov a spoločností, ktoré na ňom stavajú," uviedol Johnny Steindorff, partner spoločnosti Distributed Global. "Ako decentralizovaná sieť s otvoreným zdrojovým kódom a zameraná na tvorcov má BitClout potenciál stať sa vedúcou sociálnou sieťou WEB3 prvej vrstvy. "

V súčasnej dobe patrí príspevok odoslaný na tradičné platformy sociálnych médií skôr spoločnosti ako autorovi, ktorý ho zverejnil. Naproti tomu BitClout je plne decentralizovaný projekt s otvoreným zdrojovým kódom, za ktorým nestojí žiadna spoločnosť - sú to len tokeny a kód. To znamená, že každý tvorca má priamy vzťah so svojimi sledujúcimi bez sprostredkovateľov, čo otvára nové spôsoby zapojenia a speňaženia, ktoré nie sú založené na reklamách. Architektúra BitClout je podobná architektúre Bitcoin, ale dokáže podporovať ďalšie funkcie a komplexné dáta sociálnych sietí, ako sú príspevky, profily, sledujúci, špekulatívne funkcie a mnoho ďalšieho, a to s výrazne vyššou priepustnosťou a meradlom.

Blockchain BitClout má vlastnú kryptomenu BitClout (CLOUT), ktorú môžu používatelia využívať k najrôznejším činnostiam na platforme, vrátane nákupu "mincí tvorcov". Ktokoľvek si môže kúpiť kryptomenu BitClout za Bitcoin v priebehu niekoľkých minút prostredníctvom decentralizovaného mechanizmu "atomic swap", ktorý je k dispozícii na stránke "Buy BitClout". Počet tokenov CLOUT v obehu je obmedzený na približne 10,8 milióna, čo je zhruba polovica oproti Bitcoinu, takže je ich prirodzene málo.

Hlavné tvorca a architekt BitClout, známy pod pseudonymom @diamondhands, je súčasťou skupiny vývojárov, ktorí vytvorili blockchain BitClout so zámerom vytvoriť z neho trvalú pozitívnu silu pre ľudstvo, ktorá môže vrátiť konkurenciu a inovácie na internet.

Medzi sponzorov BitClout patrí impozantný zoznam špičkových investorov zo Silicon Valley - Sequoia, Social Capital, Andreessen Horowitz, TQ Ventures, Distributed Global Temasek, Arrington Capital, Long Journey Ventures, Ideo, Alexis Ohanian - spolu s vysoko postavenými kryptoinvestormi Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Blockchange, Sybil Capital, Pantera, PolyChain a Digital Currency Group.

O spoločnosti AscendEX

AscendEX (predtým BitMax) je globálna finančná platforma pre kryptomenu s komplexnou sadou produktov, ktorá zahŕňa obchodovanie spot, marže a futures, peněženkové služby a stávky na podporu viac ako 150 blockchainových projektov, ako sú bitcoin, éter a ripple. Spoločnosť AscendEX, ktorá bola uvedená na trh v roku 2018, poskytuje služby viac ako 1 miliónu retailových a inštitucionálnych klientov po celom svete prostredníctvom vysoko likvidnej obchodnej platformy a bezpečných riešení pre úschovu.

Spoločnosť AscendEX sa stala poprednou platformou vďaka návratnosti investícií na svoje "počiatočné burzové ponuky" a podporuje niektoré z najinovatívnejších projektov v odvetví z ekosystému DeFi, ako sú Thorchain, xDai Stake a Serum. Užívatelia AscendEX získajú exkluzívny prístup k airdrop tokenom a možnosť nákupu tokenov v najskoršej možnej fáze.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako AscendEX využíva najlepšie postupy z Wall Street aj z kryptomenového ekosystému, aby svojim užívateľom ponúkol tie najlepšie altcoiny, navštívte www.AscendEX.com.

Ďalšie informácie a aktualizácie nájdete na webovej stránke:

Webová stránka: https://ascendex.com

Twitter: https://twitter.com/AscendEX_Global

Telegram: https://t.me/AscendEXEnglish

Medium: https://medium.com/ascendex

To learn more about BitClout, please visit:

Webová stránka: https://bitclout.com

Vysvetlenie: https://docs.bitclout.com/

Vízia: https://docs.bitclout.com/the-vision

FAQ: https://docs.bitclout.com/faq/bitclout-faq

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1573525/BitCloud_and_AscendEX.jpg

Related Links

ascendex.com



SOURCE AscendEX