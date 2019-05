Bitfinex e Ethfinex lançam a plataforma IEO - Tokinex

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 21 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Bitfinex e a Ethfinex, duas das principais plataformas de trading de ativos digitais do mundo, anunciaram hoje o lançamento da Tokinex , sua nova plataforma de Initial Exchange Offering (IEO, Oferta Inicial de Câmbio).

A Tokinex permite que usuários qualificados descubram e participem de vendas de tokens pré-verificados e seguros de novos e interessantes projetos. A plataforma foi criada para facilitar o essencial na experiência do usuário, com verificação de identidade (KYC) para cada venda concluída utilizando o app móvel Blockpass e fundos provenientes diretamente de carteiras de câmbio pessoais.

Alguns benefícios para os clientes são:

Acesso a projetos com tokens pré-verificados em termos transparentes e equitativos

Capacidade de contribuir com ativos existentes diretamente de suas próprias carteiras de câmbio e receber tokens de volta nessas mesmas carteiras, prontos para negociação descomplicada no mercado secundário

Confiança total de que as informações sobre a sua identidade estão seguras; a Tokinex utiliza o serviço de KYC do Blockpass e não armazena dados pessoais depois que as vendas de tokens são concluídas

Garantia de que todos os projetos passem por várias camadas de due diligence técnica e comercial

Acesso a relatórios de pesquisa completos e fornecidos por terceiros independentes

Ao contrário do que acontece em outras bolsas de valores, os emissores de tokens se beneficiam da não exigência de taxas iniciais para listagem e os projetos que conseguem arrecadar capital na plataforma são subsequentemente listados nas bolsas Bitfinex e Ethfinex, o que expõe os tokens a um dos maiores pools de liquidez entre as criptomoedas.

Jean Louis van der Velde, CEO da Bitfinex e da Ethfinex, declarou: "O significado de bolsa de valores mudou à medida que o mercado de criptomoedas amadureceu. Transformou-se num ecossistema completo, não mais limitado à comercialização de ativos digitais. A Tokinex permite que todos participem da venda de tokens de qualidade num ambiente imparcial e que os tokens sejam expostos aos usuários da Bitfinex e da Ethfinex sem nenhum custo inicial".

A primeira venda de token na Tokinex será anunciada em 23 de maio e os clientes poderão iniciar a verificação no mesmo dia. Pessoas dos Estados Unidos e de outras jurisdições sujeitas a restrições não têm permissão para participar da Tokinex. Essa venda de tokens começará às 13 horas (GMT +1) do dia 13 de junho. Para participar da primeira oferta, os usuários precisam simplesmente fazer login ou se inscrever, passar pela verificação do app Blockpass e contribuir com os ativos que desejarem quando as vendas começarem.

Visite http://tokinex.ethfinex.com/ para começar a participar hoje mesmo.

Para obter mais informações, contate partners@ethfinex.com

Para consultas da imprensa: press@ethfinex.com

