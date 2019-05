Bitfinex et Ethfinex lancent une plateforme IEO - Tokinex

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Bitfinex et Ethfinex, deux des principales bourses d'actifs numériques dans le monde, ont annoncé aujourd'hui le lancement de Tokinex , leur nouvelle plateforme d'offre d'échange initiale (IEO).

Tokinex permet aux utilisateurs qualifiés de découvrir des ventes de jetons sélectionnés et préapprouvés issus de nouveaux projets prometteurs, et d'y participer. Faciliter l'expérience de l'utilisateur est au cœur du concept de la plateforme, la vérification du client pour chaque vente étant effectuée à l'aide de l'application mobile Blockpass, tandis que les fonds proviennent directement des portefeuilles d'échange personnels.

Voici quelques-uns des avantages pour les clients :

Accès à des projets de jetons préapprouvés dans des conditions transparentes et équitables

Possibilité d'apporter des actifs existants directement depuis leurs portefeuilles d'échange et de recevoir les jetons en retour dans les mêmes portefeuilles, prêts à être négociés en toute fluidité sur le marché secondaire

Confiance totale dans la sécurité de leurs données d'identité ; Tokinex utilise le service de vérification de l'identité des clients Blockpass et ne conserve pas les données personnelles une fois les ventes de jetons terminées

Assurance que tous les projets sont soumis à plusieurs niveaux de diligence raisonnable technique et commerciale

Accès à des rapports de recherche complets fournis par des tiers indépendants

Contrairement aux autres bourses, les émetteurs de jetons bénéficient de l'absence de frais de listage initiaux et les projets qui aboutissent avec succès à la levée de capitaux sont ensuite listés sur les bourses Bitfinex et Ethfinex, exposant le jeton à l'un des plus grands pools de liquidités en crypto.

Jean Louis van der Velde, PDG de Bitfinex et Ethfinex, a déclaré : « Le rôle des bourses a évolué parallèlement à la maturation du marché du crypto. Elles sont devenues des écosystèmes à part entière, qui ne sont plus simplement limités au paiement d'actifs numériques de trading. Tokinex donne à quiconque la possibilité de participer à des ventes de jetons de qualité dans un environnement équitable et permet d'exposer les jetons aux utilisateurs de Bitfinex et Ethfinex sans aucun coût initial ».

La première vente de jetons sur Tokinex sera annoncée le 23 mai et les clients pourront commencer la vérification le même jour. Les citoyens et résidents américains, ainsi que les personnes d'autres juridictions restreintes, ne sont pas autorisés à participer à Tokinex.Cette vente de jetons démarrera le 13 juin, à 13h00 GMT+1. Pour participer à la première offre, il suffit aux utilisateurs de se connecter ou de s'inscrire, de valider leur identité via l'application BlockPass, puis d'apporter les actifs désirés à l'ouverture de la vente.

Allez sur http://tokinex.ethfinex.com/ pour commencer dès aujourd'hui.

Pour plus d'informations, veuillez contacter partners@ethfinex.com

Les demandes de la presse sont à adresser à : press@ethfinex.com

