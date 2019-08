Bitfinex lance un niveau de vérification intermédiaire

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 14 août 2019 /PRNewswire/ -- Bitfinex, une plateforme de pointe pour l'échange d'actifs numériques, a lancé un niveau de vérification intermédiaire en réaction à l'augmentation de la demande de produits de la part des clients, dont le jeton natif de la plateforme, UNUS SED LEO.

Cette évolution permettra aux utilisateurs non vérifiés et ne disposant pas de compte bancaire de vérifier leur compte utilisateur au niveau intermédiaire et d'accéder ainsi à de nombreux avantages, parmi lesquels :

Accès à UNUS SED LEO , qui permet aux détenteurs de bénéficier de réductions sur d'autres jetons

, qui permet aux détenteurs de bénéficier de réductions sur d'autres jetons Éligibilité pour les nouveaux produits commerciaux sur la plateforme

Capacité à déposer et à retirer des devises stables telles que le Tether (USDT)

Plus grande rapidité pour les dépôts de crypto-monnaie, avec moins de demandes de confirmations

Les utilisateurs du niveau de vérification intermédiaire n'auront pas accès aux dépôts et retraits par virement bancaire, ce service demeurant exclusivement accessible aux utilisateurs du niveau de vérification complet.

