Bitget e BCG preveem que as exchanges de criptomoedas desempenhem um papel fundamental na ativação da transformação para Web3

Este relatório oferece um estudo intensivo sobre o ambiente de desenvolvimento para exchanges de criptomoedas de diferentes perspectivas, como um próspero mercado de derivativos, impulso de rápido crescimento do volume de trading, impactos regulatórios e aplicativos inovadores. O relatório também traz uma visão prospectiva sobre o cenário competitivo do estado final, bem como perspectivas sobre as possibilidades de crescimento para exchanges de criptomoedas.

Ao comentar sobre o relatório, o diretor geral da Bitget, Gracy Chen, disse: "Este relatório destaca os recentes desenvolvimentos do mercado de criptomoedas, com insights interessantes girando em torno das exchanges de criptomoedas e dos futuros caminhos das operações vencedoras. Continuamos a testemunhar um enorme entusiasmo dos investidores, apesar dessas condições de mercado. De acordo com os resultados do relatório, o volume de trading de criptomoedas ainda tem um grande espaço para crescer, enquanto a América Latina e a APAC continuam sendo as duas regiões mais atraentes para os players globais expandirem, devido ao maior potencial de mercado e regulamentações progressistas de criptomoedas. Essa é a mesma visão ecoando nossa estratégia de desenvolvimento, já que essas duas regiões estão entre as de nosso foco primário. Enquanto isso, continuaremos a aprimorar nossos produtos com criatividade e inovação, impulsionar a adoção de trading de criptomoedas e trading social, com a visão de aumentar a independência financeira para o resto do mundo."

O diretor geral e sócio sênior do BCG, Tjun Tang, declarou: "Apesar da recente interrupção do mercado, acreditamos que haja oportunidades de crescimento pela frente. As exchanges de criptomoedas desempenham um papel fundamental no ecossistema Web3, oferecendo acesso, liquidez e infraestrutura. Com a intensificação da concorrência, as exchanges de criptomoedas devem se adaptar à situação dinâmica do mercado e transformar sua estratégia para vencer a concorrência. Neste relatório, oferecemos perspectivas sobre o futuro da adoção da Web3, mercados emergentes de alto potencial e o cenário competitivo de exchange de criptomoedas e o estado final futuro. Destacamos oportunidades únicas de crescimento que as exchanges de criptomoedas podem explorar: fortalecer e ampliar as ofertas principais, expandir para produtos e ofertas adjacentes, desenvolver modelos de negócios inovadores e liderar o caminho para levar as soluções para Web3 aos setores tradicionais."

Para mais informações sobre o relatório, consulte o resumo executivo abaixo ou veja o relatório completo aqui. (https://bit.ly/3RSBDDC).

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é uma das exchanges de criptomoedas líderes mundiais com foco principal em trading social. Atualmente atendendo a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países em todo o mundo, a Bitget acelerou sua missão de promover finanças descentralizadas com uma força de trabalho de 600 pessoas que representam mais de 38 nacionalidades.

Sobre o Boston Consulting Group

O Boston Consulting Group faz parceria com líderes de negócios e da sociedade para enfrentar seus desafios mais importantes e capturar suas maiores oportunidades. O BCG foi pioneiro em estratégia de negócios quando foi fundada em 1963. Atualmente, ajudamos os clientes com a transformação total—inspirando mudanças complexas, permitindo que as empresas cresçam, desenvolvendo vantagens competitivas e gerando impacto nos resultados.

Para consultas de mídia, entre em contato com:

Andrea Leung

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1864708/BCG_Bitget_Foresight.jpg

FONTE Bitget

SOURCE Bitget