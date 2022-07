Bitget et BCG estiment que les échanges de crypto-monnaies joueront un rôle clé dans la transformation du Web3

Commentant le rapport, le directeur général de Bitget, Gracy Chen, a déclaré : « Ce rapport fait apparaître l'évolution récente du marché des crypto-monnaies, avec des indications précises sur les échanges de crypto-monnaies et les voies futures des opérations fructueuses. Nous continuons d'observer un énorme enthousiasme de la part des investisseurs malgré les conditions du marché. Selon les conclusions du rapport, le volume des échanges de crypto dispose encore d'une grande marge de progression, tandis que le LATAM et l'APAC restent les deux régions les plus attractives pour les acteurs mondiaux, en raison d'un potentiel de marché plus élevé et de réglementations progressives en matière de crypto. Ce point de vue fait également écho à notre stratégie de développement, puisque ces deux régions font partie de celles sur lesquelles nous nous concentrons en priorité. Pendant ce temps, nous continuerons à améliorer nos produits avec créativité et innovation, à stimuler l'adoption du trading de crypto et du trading social, avec la vision d'accroître l'indépendance financière du reste du monde. »

Le directeur général et associé principal de BCG, Tjun Tang, a déclaré : « Malgré la récente perturbation du marché, nous pensons que celui-ci possède des opportunités de croissance futures. Les échanges de crypto-monnaies jouent un rôle clé dans l'écosystème Web3 en fournissant l'accès, la liquidité et l'infrastructure. Avec l'intensification de la concurrence, les échanges de crypto doivent s'adapter à la situation dynamique du marché et transformer leur stratégie pour vaincre la compétition. Dans ce rapport, nous offrons des perspectives sur l'avenir concernant l'adoption du Web3, les marchés émergents à fort potentiel, ainsi que le paysage concurrentiel et l'état final futur des crypto-monnaies. Nous soulignons les opportunités de croissance uniques que les échanges de crypto-monnaies peuvent explorer : renforcement et mise à l'échelle des offres de base ; expansion vers des produits et des offres adjacents ; développement de modèles commerciaux innovants ; et leadership dans l'apport de solutions Web3 aux industries traditionnelles. »

Pour plus d'informations sur le rapport, veuillez vous référer au résumé exécutif ci-dessous ou consulter le rapport complet ici . ( https://bit.ly/3RSBDDC ).

À propos de Bitget

Établi en 2018, Bitget est l'un des principaux marchés de crypto-monnaies au monde dont l'objectif principal est le trading social. Servant actuellement plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays à travers le monde, Bitget a accéléré sa mission de promotion de la finance décentralisée avec un effectif de 600 personnes représentant plus de 38 nationalités.

À propos de Boston Consulting Group

Boston Consulting Group s'associe à des leaders du monde des affaires et de la société pour relever leurs défis les plus importants et saisir leurs plus grandes occasions. BCG a été le pionnier de la stratégie d'entreprise lors de sa création en 1963. Aujourd'hui, nous aidons nos clients à réaliser une transformation totale, en inspirant des changements complexes, en permettant aux organisations de se développer, en créant un avantage concurrentiel et en générant un impact sur les résultats.

