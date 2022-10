Bitget faz parceria com Leo Messi

A parceria sinaliza a reunião dos esportes e das criptomoedas, uma promessa de esforços duradouros para oferecer benefícios a dois mundos

HONG KONG, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, exchange líder global de criptomoedas, anunciou que firmou uma parceria com Lionel Andrés Messi, o icônico jogador de futebol argentino e ganhador de um número recorde de sete prêmios Ballon d'Or. O anúncio dá início ao envolvimento entre a Bitget e Messi, com a produção de um filme um mês antes da Copa do Mundo de Futebol.

Lionel Andrés Messi, também conhecido como Leo Messi, é um dos astros mais populares e amplamente reconhecidos do esporte e ganhador de seis Chuteiras de Ouro da Europa. Em novembro, Messi ingressará na seleção argentina como seu capitão para sua quinta Copa do Mundo, organizada pelo Catar este ano.

A Bitget, fundada em 2018, é uma exchange líder de criptomoedas com produtos inovadores e serviços de social trading como seus principais recursos. Seu principal produto de social trading, o One-Click Copy Trade, conquistou mais de 55 mil traders profissionais, com cerca de 1,1 milhão de seguidores, o que reflete os esforços e conquistas de longo prazo da Bitget no social trading de criptomoedas.

Com essa parceria, a Bitget oferecerá aos fãs de Messi uma oportunidade única de explorar a Web 3.0 e o potencial de negociar criptomoedas na exchange. Também há um entendimento compartilhado de que a parceria permitirá que ambas as partes assumam o compromisso de realizar esforços mais impactantes, que se estenderão para além das criptomoedas e do futebol.

Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget, disse: "Tentamos refletir a diversidade e a riqueza da comunidade de nossa plataforma nas parcerias que escolhemos. Abrimos a Web 3 para os fãs de esportes, e eles abrem o campo para os traders de criptomoedas. Com a aproximação da Copa do Mundo de Futebol, Messi levará a Argentina a uma nova glória. Temos a honra de ter essa força da natureza colaborando conosco."

Ao longo do ano passado, a Bitget fez parceria com equipes e empresas que são exemplos nos mais altos níveis de seus respectivos setores. Do clube de futebol mais estabelecido da Itália, o Juventus, à gigante dos e-sports Team Spirit e à fornecedora de torneios e eventos internacionais premium de e-sports PGL, a Bitget assumiu o compromisso de oferecer a seu ecossistema uma rede de afiliados de primeira classe.

"Queria agradecer à Bitget por seu entusiasmo em me fazer participar do mundo das criptomoedas. Acredito que as duas partes possam ativar iniciativas significativas, bem como oferecer a Web 3 aos fãs de esportes", disse Leo Messi.

