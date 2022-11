Bitget innove dans le domaine du trading social avec sa nouvelle fonctionnalité « Strategy Plaza »

Permet aux utilisateurs de suivre une série de stratégies de trading automatisées avec des exécutions pratiques

HONG KONG, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, principal échange mondial de cryptomonnaies axé sur le trading social, présente une nouvelle fonctionnalité innovante de trading social, Strategy Plaza. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité de suivre une série de stratégies de trading automatisées et permet au système d'exécuter automatiquement les stratégies après l'abonnement, facilitant les échanges avec commodité et flexibilité.

Bitget innovates social trading with new feature 'Strategy Plaza'

Les stratèges peuvent créer leurs propres stratégies de trading automatisé et les partager sur Strategy Plaza. Dans le même temps, les utilisateurs réguliers peuvent consulter le profil de chaque stratège et les performances apportées par leurs stratégies, et choisir de s'abonner à leurs stratèges préférés et de suivre ces stratégies. Après s'être abonné aux stratèges, les stratégies de trading seront automatiquement exécutées pour les utilisateurs au cours des 30 jours suivants, y compris les actions de début et de fin de stratégie prises par les stratèges, en complément du copy trading avec commande manuelle.

Strategy Plaza ne profitera pas seulement aux utilisateurs grâce à la variété des stratégies de trading définies par des traders expérimentés et excellents, mais aidera également les stratèges à tirer profit du partage, car un abonnement peut être nécessaire pour certains stratèges. Avec d'autres fonctions de trading social telles que le copy trade en un clic et Bitget Insights, Strategy Plaza pourrait renforcer Bitget en tant que plateforme de trading à guichet unique, avec une intégration transparente du partage d'opinions, de l'interaction sociale et du copy trading, fournissant ainsi des services de trading social complets pour mieux répondre aux besoins de chacun.

Gracy Chen, directeur général de Bitget, a déclaré : « Bitget se consacre à fournir aux utilisateurs la meilleure expérience de trading social. Notre nouvelle fonctionnalité, Strategy Plaza, diversifie l'offre de la plateforme, optimise davantage le portefeuille de trading des utilisateurs et améliore les avantages d'être un trader expérimenté, grâce à notre effort continu de développement de nouveaux outils pour améliorer nos produits de trading social. »

Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici .

À propos de Bitget

Bitget, créé en 2018, est le premier échange de cryptomonnaies au monde avec des produits innovants et des services de trading social comme caractéristiques principales, servant actuellement plus de huit millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

La bourse s'engage à fournir des solutions de trading sécurisées et à guichet unique aux utilisateurs et vise à accroître l'adoption de la crypto en collaborant avec des partenaires crédibles, notamment le footballeur légendaire argentin Lionel Messi, l'équipe de football de premier plan italienne Juventus, le partenaire crypto esports officiel de PGL Major et la principale organisation esports Team Spirit.

