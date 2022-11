Bitget inova social trading com novo recurso "Strategy Plaza"

Habilita os usuários a seguir uma série de estratégias de trading automatizadas com execuções convenientes

HONG KONG, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, principal exchange global de criptomoedas com foco central em social trading, lança o Strategy Plaza, outro recurso inovador de social trading. O novo recurso oferece aos usuários a opção de seguir uma série de estratégias de trading automatizadas e permite que o sistema execute automaticamente as estratégias após a assinatura, facilitando as negociações com conveniência e flexibilidade.

Bitget innovates social trading with new feature 'Strategy Plaza'

Os estrategistas podem criar suas estratégias exclusivas de trading automatizadas e compartilhá-las no Strategy Plaza. Ao mesmo tempo, os usuários regulares podem revisar o perfil e o desempenho das estratégias de cada estrategista e optar por inscrever-se em estrategistas favoritos e seguir essas estratégias. Após a inscrição aos estrategistas, as estratégias de trading serão executadas automaticamente para os usuários nos 30 dias seguintes, incluindo as ações para iniciar e encerrar a estratégia adotada pelos estrategistas, além de copy trading com requisição manual.

A Strategy Plaza não só beneficiará os usuários com a variedade de estratégias de trading definidas por traders experientes e excelentes, mas também ajudará os estrategistas a lucrar com o compartilhamento, uma vez que pode ser necessária uma taxa de inscrição para alguns estrategistas. Juntamente com outros recursos de social trading, como One-Click copy trade e Bitget Insights, o Strategy Plaza poderá aprimorar ainda mais a Bitget como uma plataforma de trading única, com integração contínua de compartilhamento de opiniões, interação social e copy trading, oferecendo serviços aprimorados de social trading para melhor atender às necessidades de todos.

Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget, disse: "A Bitget está focada em oferecer aos usuários a melhor experiência de social trading. O recurso adicional, Strategy Plaza, diversifica a oferta da plataforma e otimiza ainda mais o portfólio de trading dos usuários e melhora os benefícios de ser um trader experiente, com nosso esforço contínuo no desenvolvimento de novas ferramentas para atualizar nossos produtos de social trading."

Para mais informações, clique aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal exchange de criptomoedas do mundo com produtos inovadores e serviços de social trading como seus principais recursos, atendendo atualmente a mais de oito milhões de usuários em mais de 100 países em todo o mundo.

A exchange está empenhada em oferecer soluções de trading únicas e seguras aos usuários e tem como objetivo aumentar a adoção de criptomoedas por meio de colaborações com parceiros confiáveis, incluindo o lendário jogador de futebol argentino Lionel Messi, a equipe italiana Juventus, o parceiro oficial de criptomoedas de esports da PGL Major e a Team Spirit, principal organização de e-sports.

Contato:

[email protected]

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1942673/Bitget.jpg

FONTE Bitget

SOURCE Bitget