Bitget KCGI 2022: The Throne's Calling terá início em 9 de maio

SINGAPURA, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A exchange de derivativos líder global Bitget anunciou hoje o retorno de sua cobiçada King's Cup Global Invitational (KCGI). As inscrições para a Bitget KCGI 2022 estarão abertas das 10h (UTC +8) de 9 de maio às 10h de 20 de maio, e a competição real será realizada das 10h (UTC+8) de 20 de maio às 10h de 10 de junho.

A KCGI fez sua estreia no final de 2021 e atraiu cerca de dez mil participantes quando foi apresentada aos usuários da Bitget. A KCGI consiste em dois formatos de competição: batalha em equipe e competição individual. Poderão participar da KCGI deste ano os usuários que tiverem pelo menos 300 USDT em sua conta de futuros no momento da inscrição.

Após o aumento da popularidade do ano passado, o conjunto de prêmios da KCGI 2022 foi dobrado para 200 BTC. Além dos prêmios financeiros, vários presentes também poderão ser conquistados, como caixas de som Bose, monitores LG standbyME Display, entre outros.

Ao comentar sobre a KCGI deste ano, Sandra Lou, CEO da Bitget, disse: "Estamos entusiasmados em anunciar a edição da primavera da KCGI 2022: The Throne's Calling. Desde sua estreia, no final do ano passado, recebemos avaliações extremamente positivas de nossa comunidade e, como resultado, decidimos dobrar nossas recompensas este ano. Ao organizar competições de trading, esperamos oferecer a nossos usuários a oportunidade de entender e aprender sobre criptomoedas em um ambiente divertido e inovador e ser recompensado como parte da experiência. Esperamos ver nossos inscritos darem início a uma emocionante rodada de competição e boa sorte a nossos participantes!"

Sobre a Bitget

A Bitget é uma exchange líder global de criptomoedas fundada em julho de 2018. Desde seu lançamento, a Bitget se tornou a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo. De acordo com a CoinmarketCap, em janeiro de 2022, a Bitget ocupava o terceiro lugar no mundo em termos de volume de derivativos. Em setembro de 2021, a Bitget anunciou seu patrocínio do Juventus, time de futebol de renome mundial, como seu primeiro parceiro de manga e sua parceria oficial de criptomoedas de e-sports com o PGL Major logo em seguida. No início de 2022, também foram anunciadas parcerias com a empresa líder de e-sports Team Spirit e com o Galatasaray, importante e antigo clube de futebol da Turquia.

