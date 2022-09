Bitget lança campanha de taxa de negociação zero juntamente com um conjunto de prêmios BGB de 1 milhão

Disponível para todas as negociações à vista, juntamente com bônus adicionais

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 7 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa de exchange de criptomoedas líder mundial, a Bitget anuncia sua campanha de taxa de nefgociação zero para todos os pares de negociação à vista na plataforma Bitget. A iniciativa tem como objetivo enfrentar as recentes condições de mercado desfavoráveis, recompensando usuários leais e incentivando novos participantes a negociar criptomoedas com taxas de negociação zero.

Bitget launches Zero Trading Fee campaign along with 1M BGB prize pool

A partir de 6 de setembro, os usuários da Bitget poderão desfrutar de negociações de taxa zero em todas as negociações à vista. A campanha de taxa de negociação zero é associada a uma série de vantagens de mercado spot, incluindo a compra de moedas populares em 50% de desconto, airdrops e um conjunto de prêmios de um milhão de BGB. Os traders de spot precisam simplesmente manter, negociar ou manter os olhos abertos para desfrutar desses benefícios.

Também lançado este mês, o evento Launchpool da Bitget permite que os titulares de BGB reivindiquem airdrops de tokens novos e populares no mercado. Juntamente com os privilégios e planos BGB da Bitget Launchpad para esquemas de recompensa mais exclusivos, ajudando os titulares de BGB a maximizar o retorno do token. A BGB está acumulando seu potencial e utilidade como um poderoso token de câmbio.

Gracy Chen, diretor administrativo da Bitget, diz: "mesmo nos mercados voláteis, o interesse dos investidores em criptomoedas é alto. Ao eliminar as taxas de negociação e ser pioneira em incentivos exclusivos, a Bitget espera não apenas beneficiar os investidores profissionais com altos volumes de negociação, mas também oferecer aos novos participantes uma maneira de entrar e obter benefícios do mercado."

Gracy acrescentou: "Acima de tudo, esta campanha é enfatizada pela promessa da Bitget de inclusão financeira. Estamos tornando a criptomoeda acessível a qualquer pessoa com o objetivo de independência financeira, com uma plataforma robusta, taxas competitivas e nosso fundo de proteção de US$ 200 milhões da Bitget , que aborda as preocupações de segurança na liderança da criptomoeda. Em última análise, nossa plataforma permite que os investidores de vários caminhos melhorem seus planos de negociação e riscos de cobertura."

Para mais informações sobre a campanha de taxa de negociação zero, clique aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é uma das exchanges de criptomoedas líderes mundiais com foco principal em trading social. Atualmente, atende a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países do mundo.

Seguindo à risca a sua filosofia de "Better Trading, Better Life", a Bitget se compromete a oferecer soluções de trading abrangentes e seguras aos usuários de todo o mundo, com o objetivo de ser o portal que transcende a Web2 e a Web3, que conecta CeFi e DeFi, o que resulta em uma ponte expansiva para a ampla rede de cripto.

Contato para a imprensa

[email protected]

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1892164/Bitget_Zero_Fees.jpg

FONTE Bitget

SOURCE Bitget