Bitget lance KCGI 2022 : Football Edition, avec une cagnotte de 100 BTC

VICTORIA, Seychelles, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et de commerce social, dévoile les modalités et les prix du King's Cup Global Invitational (« KCGI ») Automne 2022, sa prochaine compétition internationale de commerce à terme de cryptomonnaies. Il s'agit du troisième KCGI de Bitget, qui célèbre la Coupe du monde 2022 au Qatar organisée à la même période. Le tournoi aura pour thème le football et cet événement majeur. Les participants s'affronteront pour partager une cagnotte allant jusqu'à 100 BTC, et tenteront de gagner un maillot dédicacé très convoité de la célèbre star du football Leo Messi, ainsi que des jetons de fans très prisés.

La période d'inscription à l'événement débutera le 28 octobre. Pour cette nouvelle édition, le calendrier et le système de récompenses progressives de la bataille en équipe sont étroitement liés au thème de la Coupe du monde. De plus, deux nouveaux modes de récompense sont prévus : la compétition sur invitation récompense les joueurs selon le nombre de personnes qu'ils parrainent, et la compétition individuelle ludique permet aux participants de gagner des « points football » qui peuvent être échangés contre des boîtes de jetons mystères. Avec la bataille d'équipe, les joueurs participant au KCGI auront de nombreuses occasions de faire équipe, d'échanger et de gagner de nombreuses récompenses.

Bitget a récemment annoncé son partenariat avec Leo Messi, l'emblématique footballeur argentin, et vise à offrir à ses fans une occasion unique d'explorer le Web3. Outre les trophées et récompenses mentionnés ci-dessus, les gagnants du KCGI ont une chance d'obtenir le maillot dédicacé de Messi.

L'attrait du KCGI, lancé en 2021, a suscité des réactions très positives, puisque les deux derniers événements ont attiré plus de 12 000 participants. La dernière édition de la compétition du KCGI au printemps a réuni 4 754 amateurs de trading du monde entier.

Gracy Chen, directeur général de Bitget, a déclaré : « Nous sommes heureux de constater que le KCGI est déjà devenu l'un des événements les plus prisés de notre communauté et du secteur. Les réponses enthousiastes des traders et les excellentes performances des gagnants nous poussent à faire évoluer le tournoi d'un cran. Nous avons optimisé le système de compétition avec plus d'options pour différents types de traders et un nouveau thème autour dé l'événement mondial de football. »

Pour en savoir plus sur le KCGI Automne 2022, veuillez consulter le site https://www.bitget.com/fr/KCGI2022

