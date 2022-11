Bitget lanceert "Bitget Insights" om sociale handelsinitiatieven te verbeteren

SINGAPORE, 14 november 2022 /PRNewswire/ -- De toonaangevende wereldwijde cryptovalutabeurs Bitget kondigt de lancering aan van zijn nieuwe functie "Bitget Insights". De functie dient om sociale media te integreren met sociale handel via de Bitget-beurs. De lancering betekent de volgende fase in Bitgets crypto-initiatief voor sociale handel, gericht op zowel nieuwe particuliere beleggers als doorgewinterde handelaren.

Bitget Insights - new social trading feature

Met Bitget Insights krijgen nieuwe handelaren de mogelijkheid om inzichten te vergaren van ervaren handelaren. In vergelijking met bestaande socialemediaplatforms garandeert Bitget dat alle gedeelde inzichten om te beginnen afkomstig zijn van geverifieerde en geloofwaardige handelaren, waardoor nieuwe handelaren tijd, middelen en potentiële verliezen besparen ten gevolge van 'shilling' van cryptovaluta, valse goedkeuringen of andere cryptozwendel.

Om te garanderen dat Bitget Insights gebruikers waardevolle en diepe inzichten biedt, kunnen alleen handelaren die aan bepaalde criteria voldoen, waaronder ook het zijn van een daadwerkelijke geverifieerde handelaar op het Bitget-platform, deze nieuwe functie delen en posten. Bovendien moeten ze een aanzienlijke en verifieerbare groep volgers hebben op diverse socialemediaplatforms. Andere handelaren kunnen de inzichten volgen en gebruiken, zoals de technische strategieën of marktanalyses, die door de geverifieerde handelaren zijn gepost.

Bitgets beslissing om gekwalificeerde handelaren te accrediteren is voornamelijk gebaseerd op het feit dat er veel boosaardige makelaars zijn en dat op andere socialemediaplatforms vaak sprake is van oplichting. Dit maakt het voor nieuwe handelaren moeilijk om weloverwogen beslissingen te nemen over hun transacties en beleggingen. Aangezien handelaren worden geverifieerd door middel van daadwerkelijke handelsgegevens op de beurs, streeft Bitget Insights ernaar om nieuwe gebruikers die de markten betreden beter te beschermen.

Bitget Insights stelt geaccrediteerde handelaren ook in staat om hun aanwezigheid in de community te vergroten door marktvisies en handelsstrategieën te delen met mogelijk miljoenen bestaande handelaren op het wereldwijde platform van Bitget. Geaccrediteerde handelaren kunnen ook profiteren van Bitget Copy Trade, het vlaggenschip op het gebied van crypto-sociale handelsproducten.

Aldus Gracy Chen, Managing Director bij Bitget: "Innovatieve handelsproducten en sociale handelsdiensten zijn Bitgets meest typische en belangrijkste kenmerken. Bitget is een pionier in sociale cryptohandel dankzij de manier waarop het werkt om producten te verbeteren door middel van innovatie. Op 'Bitget Insights', het sociale handelsplatform waar waardevolle informatie toegankelijker is voor iedereen, kunnen de uitgezochte en geverifieerde handelaren en geselecteerde opinieleiders hun grafiekanalyse, technische strategieën en artikelen plaatsen om hun inzichten met volgers te delen."

"Bovenal luisteren we actief naar onze community en we weten dat veel van de informatie - juiste en verkeerde - over Web3 moeilijk te navigeren kan zijn, vooral voor nieuwe investeerders. Als crypto CEX (gecentraliseerde beurs) bevinden we ons in een unieke positie om handelaren en Web3-investeerders te helpen bij het verzamelen van informatie en het verkrijgen van inzichten van geverifieerde handelaren op ons platform. Dit maakt crypto uiteindelijk toegankelijker voor bredere markten of individuen die anders zouden aarzelen over Web3."

Om de lancering van Bitget Insights te vieren heeft Bitget een campagne voor door gebruikers gegenereerde inhoud voorbereid, met een weggeefactie en deelwedstrijd voor de gebruikers die originele inzichten en inhoud op het platform zetten. De winnaars kunnen tot 100.000 $ BGB delen, souvenirs ondertekend door Bitgets nieuwste partner Lionel Messi en meer. Voor meer informatie bezoek onze website .

Over Bitget



Bitget, opgericht in 2018, is een van 's werelds vijf meest toonaangevende cryptovalutabeurzen met innovatieve producten en sociale handelsdiensten als voornaamste kenmerken. Het bedient momenteel meer dan acht miljoen gebruikers in meer dan honderd landen over de hele wereld.

De beurs zet zich in om gebruikers veilige handelsoplossingen te bieden en streeft ernaar om de acceptatie van cryptovaluta te vergroten door samenwerkingen met verdienstelijke partners, waaronder de Argentijnse legendarische voetballer Lionel Messi en het Italiaanse voetbalteam Juventus.

