Bitget listet im nächsten Monat über 130 neue Web 3-Projekte auf

Die Börse bietet die größte Auswahl an Krypto-Assets unter den CEXs, mit fast 500 Spot-Handels-Paaren

VICTORIA, Seychellen, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Kryptobörse Bitget kündigt ihre Initiative zur Erweiterung ihrer Plattform um neue und wertvolle Web 3-Projekte an, Bitget ABC (Always the Best Crypto). Bitget ABC wird im Laufe des Monats mehr als 130 wertvolle Projekte einführen und den Nutzern insgesamt fast 500 Spothandelspaare auf der Plattform anbieten - die größte Zahl unter allen zentralisierten Kryptobörsen.

Bitget to list over 130 new Web 3 projects over the next month

Nach gründlichen Bewertungen und Rückmeldungen von Gemeindemitgliedern hat Bitget 138 potenzielle Projekte ausgewählt, die täglich in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet werden. Im Laufe des Monats werden weitere Projekte folgen, und die neuen Assets werden mit einem Preispool von 100.000 $ belohnt, um aktive Nutzer zu belohnen.

In der letzten Woche stellte Bitget ABCs ‚A-Team' vor, mit Arcblock (ABT), Alchemy Pay (ACH), seinen ‚Busy Bs', mit Badger DAO (BADGER), Biconomy (BICO) und vielen mehr. Alle neuen Angebote können auf dem offiziellen Ankündigungskanal von Bitget hier verfolgt werden.

Der Handel mit den neu gelisteten Vermögenswerten auf dem Kassamarkt fällt ebenfalls unter die Anfang September eingeführte Zero-Trading-Fee-Regelung, die den Nutzern einen gebührenfreien Kassahandel für alle Handelspaare bietet.

Gracy Chen, Managing Director von Bitget, sagt: „Bitget ist stets bestrebt, als One-Stop-Handelsplattform mit innovativen Produkten und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten für die Nutzer zu dienen, um die Anforderungen der verschiedenen Investoren in diesem sich ständig weiterentwickelnden Kryptomarkt besser zu erfüllen. Wir glauben, dass unser jüngster Vorstoß, unser Angebot an Krypto-Assets auf der Plattform auf fast 500 Spothandelspaare zu erweitern, Bitget einen Vorsprung vor anderen Börsen verschaffen wird."

Gracy fügt hinzu: „Während die neuen Angebote den Händlern zweifellos dabei helfen werden, ihre Portfolios in dieser Marktphase zu diversifizieren, wird Zero Trading Fee den Nutzern auch dabei helfen, ihre Handelskosten zu senken und Anreize für ihre Handelserfahrung zu schaffen. Beide Schritte stehen für das seit langem bestehende Streben von Bitget nach weiterer finanzieller Integration und finanzieller Unabhängigkeit

Informationen zu Bitget

Bitget ist eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen mit einem Schwerpunkt auf Social Trading. Derzeit gibt es über zwei Millionen Nutzer in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt.

Bitget hält sich an seine Philosophie „Better Trading, Better Life" und hat sich zum Ziel gesetzt, umfassende und sichere Handelslösungen für Nutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Bitget strebt danach, das Portal zu sein, das über Web2 und Web3 hinausgeht und somit CeFi und DeFi verbindet.

Medien Kontakt: [email protected], [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1910959/Bitget_ABC.jpg

SOURCE Bitget