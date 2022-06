Bitget nomeia Gracy Chen como diretora administrativa

SINGAPURA, 2 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A exchange líder global de derivativos Bitget anunciou hoje a nomeação de Gracy Chen como diretora administrativa, que liderará as estratégias de crescimento da Bitget conforme a plataforma acelerar seu plano de expansão global. Ela também elevará a voz e a presença da Bitget em todo o ecossistema de criptomoedas e ajudará a marca a crescer ainda mais sob sua liderança.

Com presença em mais de 50 países do mundo, a Bitget vem crescendo em um ritmo sem precedentes. No início deste ano, a empresa anunciou que seu volume de negociações de derivativos atingiu um recorde histórico de USD 8,69 bilhões, representando um crescimento de 300% em relação ao ano anterior.

Ao comentar sobre a nomeação de Chen, Sandra Lou, a CEO da Bitget, disse: "Estamos extremamente satisfeitos por ter uma profissional experiente como a Gracy conosco e esperamos aproveitar sua experiência na área para fortalecer ainda mais nossas estratégias de crescimento em todos os mercados internacionais."

Tendo testemunhado o enorme crescimento da Bitget desde seu lançamento em 2018, e mais recentemente classificando-se entre as cinco primeiras empresas do mundo pela CoinMarketCap e CoinGecko para negociação de derivativos por volume, Chen se animou a voltar para o setor de tecnologia financeira e a dedicar sua atenção total à área de criptomoedas. Chen ingressa na Bitget após ter ocupado cargos executivos na XRSPACE, uma empresa de tecnologia de RV com sede em Taipei. Ela supervisionou e liderou as funções de marketing e desenvolvimento de negócios, bem como as relações governamentais e públicas na região.

"É um momento interessante para ingressar em uma plataforma de criptomoedas que está liderando o crescimento das negociações globais de derivativos. Sempre fui uma investidora ávida em criptomoedas e negócios relacionados. Estou entusiasmada por ingressar em uma empresa repleta de pessoas motivadas e inteligentes e para orientar a Bitget a obter crescimentos ainda maiores como o portal que transcende a Web2 e a Web3, conectando CeFi e DeFi e resultando em uma extensa ponte para a vasta rede de criptomoedas", disse Gracy Chen.

Chen foi nomeada "Global Shaper" (modeladora global) pelo Fórum Econômico Mundial em 2015. Formada pela Universidade Nacional de Singapura, Chen também está fazendo um MBA no Massachusetts Institute of Technology.

Fundada em 2018, a Bitget atende atualmente a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países do mundo. Em 2021, a Bitget acelerou sua missão de promover as finanças descentralizadas com uma equipe de 500 pessoas, que atuam em mais de 20 países.

FONTE Bitget

