Bitget oferece bônus exclusivos para promover taxa zero para trading

Basta os traders manterem ou negociarem para desfrutar dos benefícios

VICTORIA, Seychelles, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, líder global em exchange de criptomoedas, anuncia bônus exclusivos, incluindo um conjunto de prêmios de US$ 300 mil e um conjunto de recompensa de um milhão de BGB, para complementar seu recente lançamento de trading com taxa zero nos mercados locais.

Os usuários da Bitget já têm apreciado as vantagens do spot trading quando a Bitget iniciou sua campanha de taxa zero no início de setembro, aprimorada com incentivos, incluindo 50% de descontos na compra de ETH em antecipação à fusão Ethereum. Além disso, os usuários da Bitget podem desfrutar de bônus ainda mais exclusivos simplesmente mantendo, negociando ou alugando (staking) para poder ganhar.

Bônus exclusivos e por tempo limitado em detalhes:

Negocie no mercado spot com mais de 500 USDT para compartilhar um prêmio final de 1 milhão de BGB, o token de plataforma nativa de rápido crescimento da Bitget

Os novos usuários podem compartilhar um conjunto de prêmios de US$ 300 mil , reservado para entradas tardias

, reservado para entradas tardias Os produtos Flexible Savings podem ser ampliados por meio de campanhas de assinatura Super Earnings, com retornos de até 100% APY

Acessar taxas mais baixas de trading e o atendimento personalizado ao cliente como um novo membro VIP ao depositar um total de USDT 30 mil.

Gracy Chen, diretor geral da Bitget, declarou: "Investir em criptomoedas ainda está ganhando força apesar das turbulentas condições de mercado. Com as vantagens exclusivas, os traders estariam em melhor posição para capturar a janela de oportunidade mesmo durante uma retração no mercado. A Bitget sempre se esforça para oferecer taxas competitivas e serviços acessíveis. Paralelamente a esse ethos, a taxa zero para trading e os esquemas exclusivos estão entre os esforços da Bitget para ajudar seus investidores."

"Com a campanha de taxa zero juntamente com uma série de incentivos, nosso objetivo é apoiar diferentes tipos de traders. Ao eliminar as taxas de trading e oferecer benefícios atraentes, esta iniciativa será benéfica tanto para traders veteranos quanto para novos participantes, ajudando-os a navegar neste inverno de criptomoedas com mais facilidades", acrescentou Gracy.

Sobre a Bitget

A Bitget é uma das exchanges de criptomoedas líderes mundiais com foco principal em trading social. Atualmente, atende a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países do mundo.

Seguindo à risca a sua filosofia de "Better Trading, Better Life", a Bitget se compromete a oferecer soluções de trading abrangentes e seguras aos usuários de todo o mundo, com o objetivo de ser o portal que transcende a Web2 e a Web3, que conecta CeFi e DeFi.

