Bitget porte le Fonds de protection à 300 millions de dollars pour sauvegarder les actifs des utilisateurs après la chute de FTX

HONG KONG, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, la principale bourse mondiale de crypto-monnaies, annonce qu'elle va augmenter son Fonds de protection à 300 millions d'USD, afin de fournir une meilleure protection et une assurance supplémentaire aux utilisateurs de crypto-monnaies. Cela fait partie des efforts majeurs de Bitget pour rétablir la confiance du marché des crypto-monnaies après l'effondrement de FTX, laissant les utilisateurs avec des pertes massives. Ces initiatives s'accompagnent d'un Fonds de construction de 5 millions d'USD destiné à soutenir les utilisateurs de FTX, ainsi que d'un plan de partage de la preuve de réserves de l'arbre merkle , qui est en cours de préparation et sera bientôt publié dans 30 jours.

Le Fonds de protection de Bitget a été lancé en juillet de cette année avec l'objectif de sauvegarder les actifs cryptographiques des utilisateurs. Il a été créé avec un fonds d'une valeur de 200 millions d'USD, composé de 6 000 BTC et de 80 millions d'USDT. Le fonds est entièrement autofinancé, ce qui permet une plus grande flexibilité et une plus grande discrétion pour couvrir efficacement les actifs des utilisateurs sans bureaucratie externe ou changement de politique.

Le fonds de protection accru de 300 millions d'USD sera constitué de cryptocurrences populaires à forte liquidité, telles que BTC, USDT et USDC. La bourse s'est engagée à garantir la valeur du fonds pour les trois prochaines années sans aucun retrait. Si la valeur du fonds diminue en raison de la baisse du prix du BTC, Bitget continuera à couvrir la position pour s'assurer que le solde n'est pas inférieur à 300 millions d'USD, à tout moment. Dans un souci de transparence, toutes les informations relatives au fonds sont ouvertes au public et les utilisateurs peuvent consulter les adresses de portefeuilles ici .

Gracy Chen, directrice générale de Bitget, déclare : « Bitget s'efforce de déployer des efforts de qualité pour garantir que la plateforme est sûre et stable, avec une protection adéquate pour nos utilisateurs. L'expansion du Fonds de protection Bitget est une autre initiative de Bitget visant à renforcer la confiance dans l'ensemble de l'espace cryptographique. Fonctionnant comme une réserve d'urgence et doté de capitaux supplémentaires, le fonds serait en mesure d'offrir une sécurité et une protection de premier ordre aux utilisateurs, notamment dans des situations extrêmes et imprévisibles dans l'espace cryptographique. Nous pensons que les politiques de gestion des risques telles que les fonds de protection deviendront la norme pour les échanges éminents et fiables, et nous continuerons à nous concentrer sur les initiatives visant à construire un écosystème cryptographique digne de confiance et transparent pour tous. »

À propos de Bitget

Bitget, créé en 2018, figure dans le top cinq des bourses de cryptomonnaies au monde avec des produits innovants et des services de trading social comme caractéristiques principales, servant actuellement plus de huit millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

La bourse s'engage à fournir des solutions de trading sécurisées et à guichet unique aux utilisateurs et vise à accroître l'adoption de la crypto en collaborant avec des partenaires crédibles, notamment le footballeur légendaire argentin Lionel Messi, l'équipe de football de premier plan italienne Juventus, le partenaire crypto esports officiel de PGL Major et la principale organisation esports Team Spirit.

