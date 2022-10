Bitget va référencer plus de 130 nouveaux projets Web 3 au cours du mois prochain

Ce marché propose la plus grande variété d'actifs crypto parmi les CEX, avec près de 500 paires de transactions au comptant

VICTORIA, Seychelles, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, le principal marché de cryptomonnaies au monde, a annoncé son intention de développer sa plateforme avec de nouveaux projets Web 3 de grande valeur : Bitget ABC (Always the Best Crypto). Bitget ABC lancera plus de 130 projets de valeur au cours du mois, proposant aux utilisateurs un total de près de 500 paires de transactions au comptant sur la plateforme, la plus importante de tous les marchés de cryptomonnaies centralisés.

Grâce à des analyses approfondies et aux commentaires des membres de la communauté, Bitget a sélectionné 138 projets potentiels qui seront référencés quotidiennement par ordre alphabétique. D'autres projets suivront au cours du mois, et les utilisateurs actifs pourront remporter des prix d'une valeur de 100 000 dollars .

La semaine dernière, Bitget a commencé l'alphabet de de Bitget ABC, avec Arcblock (ABT), Alchemy Pay (ACH), puis est passé aux B, avec Badger DAO (BADGER), Biconomy (BICO), et bien d'autres. Tous les nouveaux référencements peuvent être suivis sur le canal d'annonce officiel de Bitget, en cliquant ici .

Le trading des actifs nouvellement référencés sur le marché au comptant bénéficiera également du « Zero Trading Fee » proposé depuis début septembre, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions au comptant sans frais sur toutes les paires de transactions.

Gracy Chen, directeur général de Bitget, a déclaré : « Bitget s'efforce toujours d'être une plateforme de trading unique qui propose des produits innovants et des choix diversifiés aux utilisateurs, afin de mieux satisfaire les demandes des différents investisseurs sur ce marché de cryptomonnaie en constante évolution. Nous estimons que notre dernière initiative visant à élargir notre gamme d'actifs crypto sur la plateforme, pour atteindre près de 500 paires de transactions au comptant, permettra à Bitget de prendre le dessus sur les autres marchés.

Alors que ces nouveaux référencements aideront sans aucun doute les traders à diversifier leurs portefeuilles sur ce marché, la gratuité des frais aidera également les utilisateurs à réduire leurs coûts de trading et les incitera à effectuer des transactions. Ces deux initiatives témoignent de la volonté de Bitget de favoriser l'inclusion et l'indépendance financières. »

À propos de Bitget

Bitget est l'un des principaux marchés de cryptomonnaies au monde dont l'objectif principal est le trading social. Il compte actuellement plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays à travers le monde.

Fidèle à sa philosophie « Un meilleur trading, une meilleure vie », Bitget s'engage à fournir des solutions de trading complètes et sécurisées aux utilisateurs du monde entier. Bitget se veut un portail qui transcende le Web2 et le Web3, qui relie le CeFi et le DeFi, et qui constitue une passerelle vers le vaste réseau des cryptomonnaies.

