BitHarp lance une nouvelle technologie destinée au minage de cryptomonnaie

OTTAWA, Ontario, 23 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Lyre Miner et Harp Miner, deux plateformes de minage de cryptomonnaie récemment lancées par www.BitHarp.com ( BitHarp Group Limited ), s'avèrent être rapidement des plateformes révolutionnaires sur le marché mondial des cryptomonnaies. Pendant leur courte existence, ces deux produits ont révélé leur promesse consistant à révolutionner ce secteur florissant, en offrant un RSI ultrarapide aux mineurs chevronnés, ainsi qu'aux débutants souhaitant s'essayer au minage de cryptomonnaies.

La capacité de Lyre Miner et de Harp Miner à générer un retour sur investissement rapide est attribuable aux taux de hachage élevés des produits. Le terme taux de hachage fait référence à la vitesse à laquelle fonctionne une machine de minage donnée. Un taux de hachage supérieur augmente l'opportunité d'un mineur de trouver le prochain bloc et de recevoir la récompense. Mieux encore pour les mineurs, Lyre Miner et Harp Miner offrent une consommation énergétique significativement faible, qui s'élève respectivement à 600 W et à 2 400 W.

Les performances en termes de taux de hachage de Lyre Miner et Harp Miner sont indiquées brièvement ci-dessous.

Lyre Miner : 335 TH/s pour Bitcoin, 55 GH/s pour Litecoin, 14 GH/s pour Ethereum, et 9 TH/s pour Dash

Harp Miner : 2 000 TH/s pour Bitcoin, 300 GH/s pour Litecoin, 75 GH/s pour Ethereum, et 50 TH/s pour Dash

Bien que le secteur du cryptominage ait connu de formidables avancées ces dernières années, une grande majorité des produits et services ne s'adresse qu'à des experts extrêmement avertis et expérimentés en matière de minage. BitHarp est l'une des toutes dernières sociétés dans le secteur à sortir des sentiers battus, et à créer du matériel de minage qui peut être utilisés par des personnes sans connaissances ni expérience.

« Nous pensons profondément que les avantages du cryptominage devraient être mis à la disposition de tous », a déclaré Daniel Cox, directeur technique chez BitHarp. « Cette conviction nous a incités à créer deux produits préconfigurés, que n'importe qui peut commencer à utiliser en les branchant tout simplement. »

Pour en savoir plus sur Lyre Miner et Harp Miner, rendez-vous sur https://www.bitharp.com/

À propos de BitHarp

Fabricant de cryptomonnaies basé en Nouvelle-Zélande, BitHarp propose les plateformes de minage les plus flexibles et offrant les plus hautes performances, qui sont conçues pour faciliter le minage et rendre l'activité plus rentable pour les investisseurs.

