BitHarp представляет новую технологию в сфере криптовалютного майнинга

News provided by

BitHarp Group Limited

Sep 22, 2019, 07:00 ET

ОТТАВА (OTTAWA), Онтарио, 22 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Две майнинг-фермы Lyre Miner и Harp Miner, недавно представленные компанией www.BitHarp.com (BitHarp Group Limited), стремительно завоевывают себе статус настоящих реформаторов мировой криптовалютной отрасли. За весьма короткий период этим двум продуктам удалось убедить как опытных, так и начинающих майнеров в своей способности совершить революцию на этом процветающем рынке.

Быстрая окупаемость инвестиций, которую обещают пользователям разработчики Lyre Miner и Harp Miner, объясняется высокими показателями хэшрейта новых ферм. Хэшрейт - это скорость, с которой функционирует та или иная майнинг-ферма. Высокий показатель хэшрейта повышает шансы майнера быстрее других найти следующий блок и получить вознаграждение. Пользователи обязательно оценят и другую особенность Lyre Miner и Harp Miner: агрегаты оказались гораздо энергоэкономичнее, чем любые доступные аналоги. Так, Lyre Miner потребляет всего 600 Вт электричества, а Harp Miner - 2 400 Вт. 

Показатели хэшрейта обеих ферм указаны ниже.

Lyre Miner: 335 TH/s - Bitcoin, 55 GH/s - Litecoin, 14 GH/s - Ethereum и 9 TH/s - Dash

Harp Miner: 2000 TH/s - Bitcoin, 300 GH/s - Litecoin, 75 GH/s - Ethereum и 50 TH/s - Dash

Несмотря на наблюдаемое в последние годы стремительное развитие отрасли криптовалютного майнинга, абсолютное большинство отраслевых продуктов и сервисов ориентированы исключительно на высококомпетентных и опытных пользователей.  Став одним из "первопроходцев" ранее неосвоенного пути, компания BitHarp разработала майнинговое оборудование, управлять которым могут майнеры с нулевым опытом и уровнем знаний.

"Мы абсолютно уверены в том, что преимущества криптовалютного майнинга должны быть доступны всем желающим, - отметил технический директор BitHarp Дэниел Кокс (Daniel Cox). -  Эта уверенность вдохновила нас на создание двух готовых к использованию устройств. Для начала работы майнеру нужно просто включить их в розетку".

Узнайте больше о Lyre Miner и Harp Miner на веб-сайте https://www.bitharp.com/

О компании BitHarp

BitHarp - новозеландский производитель самых высокопроизводительных и гибких майнинг-ферм, созданных с целью упрощения процесса майнинга и повышения рентабельности инвестиций.

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https://www.bitharp.com/

SOURCE BitHarp Group Limited

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BitHarp представляет новую технологию в сфере криптовалютного майнинга

News provided by

BitHarp Group Limited

Sep 22, 2019, 07:00 ET