BitHarp startet Verkaufsoffensive für Mining Rigs

WELLINGTON, Neuseeland, 19. September 2019 /PRNewswire/ -- BitHarp (www.bitharp.com), Entwickler hochleistungsfähiger Mining Rigs mit Sitz in Neuseeland, hat für seine kürzlich lancierten Produkte Lyre Miner und Harp Miner eine attraktive 3-plus-1-Verkaufsoffensive aufgelegt. Dieses Aktionsangebot gilt bis zum 2. Oktober. Wer drei Mining Rigs kauft, bekommt eines umsonst.

BitHarp hat mit dem offiziellen Launch seiner zwei effizienten Mining Rigs kürzlich von sich Reden gemacht. Bei der Entwicklung dieser Miner hat das Unternehmen besonderen Wert auf Produktleistung und Profitabilität für die Nutzer gelegt. Mit diesen beiden Rigs, die für den Hausgebrauch, Büros sowie Rechenzentren konzipiert sind, lassen sich Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Dash schürfen. Lyre Miner und Harp Miner bieten extrem hohe Leistung und außergewöhnliche Hashraten bei relativ geringem Energieverbrauch (siehe unten).

Lyre Miner: 335 TH/s für Bitcoin, 55 GH/s für Litecoin, 14 GH/s für Ethereum und 9 TH/s für Dash bei einem Energieverbrauch von 600 W.

Harp Miner: 2000 TH/s für Bitcoin, 300 GH/s für Litecoin, 75 GH/s für Ethereum und 50 TH/s für Dash bei einem Energieverbrauch von 2400 W.

Eines der Hauptziele, das sich BitHarp gesteckt hat, ist die Teilhabe von unerfahrenen Nutzern an den Vorteilen des Krypto-Mining. Beide Produkte werden vorkonfiguriert bereitgestellt. Der Kunde kann nach dem Anschließen die zu schürfende Währung auswählen, die Pool-Daten eingeben und mit dem Mining beginnen. In der Hauptsache sind diese Produkte in der Lage, innerhalb kurzer Zeit eine beachtliche Rendite abzuwerfen.

„Wir freuen uns außerordentlich über den Start unseres 3-plus-1-Aktionsangebots. Wir bei BitHarp suchen immer nach neuen Wegen, um das Krypto-Mining für unsere Kunden profitabler zu machen", sagte eine Sprecher von BitHarp. „Bis zum 2. Oktober bekommt man vier unserer High-Performance-Mining Rigs zum Preis von drei."

Weitere Informationen zu Lyre Miner und Harp Miner finden Sie unter https://www.bitharp.com/

Informationen zu BitHarp

Das in Neuseeland ansässige Unternehmen BitHarp stellt die hochleistungsfähigsten und flexibelsten Mining Rigs für Kryptowährungen her, mit denen das Schürfen von digitalen Währungen für Investoren leichter und profitabler gemacht werden soll.

http://www.bitharp.com/



