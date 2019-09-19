BitHarp запускает промоакцию на майнинг-фермы

News provided by

BitHarp Group Limited

Sep 19, 2019, 03:30 ET

ВЕЛЛИНГТОН (WELLINGTON), Новая Зеландия, 19 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Новозеландская фирма-разработчик высокопроизводительных майнинг-ферм BitHarp (www.bitharp.com) представила весьма привлекательную промоакцию "3+1" на новые модели Lyre Miner и Harp Miner. Специальное предложение будет действовать до 2 октября. На протяжении акционного периода каждый покупатель трех ферм получит еще один агрегат абсолютно бесплатно.

BitHarp недавно оказалась в центре внимания отрасли, официально представив две новых высокоэффективных майнинг-фермы. При разработке новых моделей специалисты компании сделали акцент на производительности ферм и их прибыльности для пользователей. Агрегаты подходят для эксплуатации как дома, так и в офисах и центрах обработки данных. Фермы способны майнить Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Dash. И Lyre Miner, и Harp Miner отличаются чрезвычайно высокой мощностью, обеспечивая превосходные показатели хэшрейта при относительно низком потреблении энергии.

Lyre Miner: 335 TH/s - Bitcoin, 55 GH/s - Litecoin, 14 GH/s - Ethereum и 9 TH/s - Dash при потреблении энергии на уровне 600 Вт.

Harp Miner: 2 000 TH/s - Bitcoin, 300 GH/s - Litecoin, 75 GH/s - Ethereum и 50 TH/s - Dash при потреблении энергии на уровне 2 400 Вт.

Одной из основных целей BitHarp было сделать преимущества криптовалютного майнинга доступными для людей без специальных знаний и опыта. Обе новинки поставляются предварительно настроенными: пользователю лишь необходимо включить агрегат в сеть, выбрать желаемую монету, ввести данные пула и начать процесс майнинга. Что самое важное, фермы способны обеспечивать высокую окупаемость инвестиции в кратчайшие сроки.

"Мы рады представить промоакцию "3+1". Команда BitHarp неизменно ищет способы повышения прибыльности криптовалютного майнинга для наших клиентов, - отметил официальный представитель компании. -  С сегодняшнего для и до 2 октября мы предлагаем вам приобрести четыре высокопроизводительных фермы по цене трех". 

Узнайте больше о Lyre Miner и Harp Miner на веб-сайте https://www.bitharp.com/

О компании BitHarp 

BitHarp - новозеландский производитель самых высокопроизводительных и гибких майнинг-ферм, созданных с целью упрощения процесса майнинга и повышения рентабельности инвестиций.

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http://www.bitharp.com/

SOURCE BitHarp Group Limited

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BitHarp запускает промоакцию на майнинг-фермы

News provided by

BitHarp Group Limited

Sep 19, 2019, 03:30 ET