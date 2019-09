Bithumb Global agora oficialmente fora da versão beta: versão 1.0 lançada com atualizações completas

"O Bithumb Global tem como objetivo reunir e unir todas as comunidades de criptomoedas com uma plataforma justa e transparente. A união é a chave aqui.

Com um lançamento beta bem-sucedido no início deste ano, conquistando mais de um milhão de usuários, a Bithumb Global se tornou uma das principais exchanges de criptomoedas devido a seus serviços seguros, profissionais, eficientes, convenientes e confiáveis. Trabalhando com as comunidades de comerciantes e detentores de tokens na plataforma, a Bithumb Global se comprometeu a agir com base nos comentários e sugestões que receberam. Como resultado, os usuários podem esperar novas melhorias nas seguintes áreas:

Site intuitivo aprimorado UX

Atualizações gráficas

Velocidade de transação aumentada

Gerenciamento simplificado de carteira

Recurso BG maximizado

Novo Fiat para rampas de criptomoedas

Suporte a idiomas adicionais

Melhorias na negociação do C2C

O novo site inclui ajustes em todas as áreas para uma melhor experiência do usuário. Os usuários perceberão uma alteração no layout do site que prioriza as informações mais importantes. As novas caixas de cotação destacarão os principais tokens negociados, oferecendo aos negociadores um acesso rápido e a tomada de decisões mais rápidas que podem afetar o desempenho de um portfólio. O esquema de cores preto também foi alterado para branco, aumentando a legibilidade. A navegação no site foi aprimorada com as guias incorporadas para facilitar o acesso e diminuir a confusão.

A versão web também apresenta a nova interface de negociação "Simplificada" para a função Spot Trading. Os usuários que estão acostumados à função de negociação "Avançado" ainda poderão acessar. A "versão simplificada" permite uma experiência otimizada ao usuário para traders que desejam realizar uma troca rápida ou para usuários iniciantes. Além disso, a conta da carteira foi otimizada eliminando o sistema de carteira dupla redundante. Os usuários podem simplesmente depositar e negociar usando uma única carteira, economizando muito tempo e evitando negociações perdidas. A transferência de ativos entre a conta da Carteira virtual e a negociação à vista não é mais necessária, um aborrecimento que atormentou muitos traders.

Os usuários de celular do Bithumb Global App também verão novos recursos. Por exemplo, o recurso BG Staking agora pode ser encontrado, o que torna os tokens de staking mais fáceis do que nunca. Receber recompensas de apostas como usuário móvel agora é fácil.

Para aumentar ainda mais a adoção da plataforma, estão sendo lançadas novas regras para cripto-on-rampas. Usuários de todo o mundo agora podem comprar ativos digitais com cartão de crédito. A conveniência de usar um cartão de crédito também inclui economia de tempo adicional com transferências instantâneas de criptografia para carteira e taxas baixas. Esse recurso está disponível no site e no aplicativo da Bithumb Global.

A Bithumb Global também está expandindo o suporte ao idioma para proporcionar à comunidade uma experiência nativa começando com o idioma japonês. Os comerciantes de todo o mundo que preferem o idioma japonês agora poderão negociar no idioma de sua escolha. O Bithumb Global também continua apoiando inglês, chinês e coreano.

A Bithumb Global sempre fornecerá aos usuários uma plataforma conveniente e abrangente de troca de ativos digitais e melhorará com base nas necessidades da comunidade.

