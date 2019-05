Bitpanda digitalisiert physisches Gold und Silber

Bitpanda, das in Wien ansässige Fintech mit rund 1 Million Nutzern und mehr als 100 Mitarbeitern bietet ab sofort Gold- und Silber-Trading auf ihrer Plattform an. Mit Bitpanda Metals bringt das Unternehmen die vom Handel mit digitalen Assets gewohnte Einfachheit und Mühelosigkeit in die Welt des Edelmetall-Handels.

Bitpanda arbeitet dazu mit den Edelmetall-Brokern pro aurum und philoro zusammen. Das physisch vorhandene, digitalisierte Gold und Silber kann mit der gleichen Einfachheit wie digitale Assets getradet werden. Nutzer können Kleinstbeträge ab €1 mit einer großen Auswahl an Zahlungsmethoden in Euro, Schweizer Franken, Britischen Pfund und US Dollar kaufen. Gold kann ohne Gebühr zu egal welcher Stückzahl (nach der Promotion für eine niedrige Gebühr von nur 0,5 Prozent) gekauft und für eine transparente und branchenweit einzigartige Gebühr von nur 0,0125 Prozent pro Woche gelagert werden. Gold- und Silberbestände sind zu 100 Prozent versichert. Nutzer können jederzeit verkaufen und können außerdem ihre Bestände sofort in Bitcoin und jedes andere auf Bitpanda verfügbare digitale Asset tauschen.

"Gold und Silber hat über die Jahrtausende nichts von seiner Faszination eingebüßt und wir bringen diese Assetklasse nun ins 21. Jahrhundert. Mit hoher Transparenz, sehr geringen Gebühren und dem gleichen Komfort wie bei anderen Assets auf unserer Plattform mischen wir den traditionellen Goldhandel auf. Mit Bitpanda Metals ist Schluss mit horrenden Gebühren für Kleinanleger, wie es bisher üblich ist Das ist ein echter Gamechanger," sagt Bitpanda CEO Eric Demuth.

Um den Start von Bitpanda Metals zu feiern verlangt Bitpanda bis 15. Juni 2019 keine Gebühren für den Kauf von Gold. Außerdem erhalten Nutzer digitalisiertes Gold oder Silber im Wert von €5 bis €200 wenn sie auf der Plattform mindestens €25 in Gold oder Silber investieren.

Über Bitpanda

Bitpanda ist ein ein Wien, Österreich ansässiges Fintech, welches 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet wurde. Die Firma glaubt fest an die innovative Kraft von Kryptowährungen, tokenisierte Assets und die Blockchain-Technologie. Bitpandas Mission ist es, die Barriere für persönliche Finanzen abzubauen und traditionelle Finanzprodukte ins 21. Jahrhundert zu bringen. Heute hat Bitpanda rund 1 Millionen Nutzer und über 100 Teammitglieder. Dank einer PSD2 Zahlungsanbieter-Lizenz, modernste Sicherheit und einem optimierten Benutzererlebnis, wuchs Bitpanda sowohl für Neueinsteiger als auch für Experten zu einer beliebten Handelsplattform heran. Derzeit können Nutzer Bitcoin, Ethereum, Gold und über 20 weitere digitale Assets traden.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/885408/Bitpanda_launches_gold_and_silver.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/829258/Bitpanda_Logo.jpg

SOURCE Bitpanda GmbH