Bitpanda engage Lindsay Ross au poste de DRH

Lindsay apporte plus de 10 ans d'expérience dans le développement de stratégies RH pour des multinationales à forte croissance, allant de la start-up à l'entreprise multimillionnaire. Tout au long de son parcours riche et varié, elle a occupé un large éventail de postes de direction et de spécialistes, dans lesquels elle a mis en œuvre et nourri des stratégies visant à créer des cultures d'entreprise hautement performantes, diversifiées et axées sur les objectifs. Avant de rejoindre Bitpanda, Lindsay a rempli des fonctions importantes chez les géants de la technologie MessageBird et Adyen, ainsi que chez Tommy Hilfiger et sa société holding PVH Corp, où elle a contribué à leur croissance en optimisant et en restructurant leurs opérations RH.

La nouvelle DRH arrive à point nommé : Bitpanda poursuit sa croissance et compte déjà plus de 500 employés à temps plein

« Nous recherchions le bon DRH, soit quelqu'un qui croit en notre vision, comprend l'hypercroissance et dispose de suffisamment d'énergie et d'empathie pour nous accompagner sur le long terme. Lindsay répond à toutes ces exigences et je suis ravi qu'elle devienne notre directrice des ressources humaines. Avec elle à nos côtés, nous continuerons à prouver que ce sont les forces et les capacités de notre talentueuse équipe qui font le succès de Bitpanda », a déclaré Eric Demuth, cofondateur et PDG de Bitpanda, avant de poursuivre : « Nous avons pleinement confiance en Lindsay, qui aidera Bitpanda à se démarquer et qui apportera sa précieuse contribution sur le plan stratégique pour tirer parti du succès de nos équipes performantes. »

Lindsay Ross, DRH de Bitpanda, a ajouté : « Cette période pour rejoindre Bitpanda et la communauté fintech au sens large est à la fois charnière et palpitante. J'ai déjà eu le privilège de rencontrer des collaborateurs extrêmement talentueux, divers et passionnés. Ils m'ont déjà inspirée et donné un avant-goût de l'extraordinaire culture de l'entreprise, motivée par le but, la haute performance et l'innovation. J'ai hâte de grandir avec Bitpanda, alors que nous entrons dans la prochaine phase de notre expansion internationale, et de saisir les opportunités illimitées qui nous attendent grâce à la démocratisation du monde des investissements. »

Après avoir implanté sa présence avec succès en France, en Espagne, en Turquie, en Italie et en Pologne l'année dernière, Bitpanda a l'intention de s'étendre à de nouveaux marchés européens et projette d'ouvrir des technopôles et des bureaux à Madrid, Barcelone, Londres, Paris et Berlin. En décembre dernier, Bitpanda a également ouvert un centre d'innovation et de technologie à Cracovie, créant ainsi 300 nouveaux emplois.

www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram

NOTES AUX RÉDACTEURS

À PROPOS DE BITPANDA

Bitpanda rend l'investissement accessible à tous. Fondé en 2014 à Vienne, en Autriche, par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, Bitpanda fait tomber les barrières de l'investissement en mobilisant la puissance innovante des actifs financiers numériques et de la technologie blockchain. Avec plus de 500 collaborateurs et plus de 2,7 millions d'utilisateurs, la société est l'une des fintechs parmi les plus florissantes d'Europe. Sa plateforme multitrading intuitive permet aux investisseurs débutants comme aux experts chevronnés d'investir dans les actions, les cryptomonnaies et les métaux de leur choix, quel que soit leur budget.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1528781/Picture1.jpg

SOURCE Bitpanda