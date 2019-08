Bitpanda lança sua Global Exchange depois de arrecadar 43,6 milhões de euros na IEO europeia de maior sucesso da história

"Nosso objetivo é fazer com que a Bitpanda Global Exchange seja a maior bolsa europeia, com as mais baixas tarifas para negociação fiat-cripto do setor. A Bitpanda foi fundada em 2014 e goza de excelente reputação. Podemos aproveitar muitas sinergias e experiências", disse Eric Demuth, CEO da Bitpanda.

O Bitpanda Ecosystem Token (BEST) é a moeda da Bitpanda que oferece aos usuários muitos benefícios e incentivos no ecossistema da empresa. Eles poderão, por exemplo, ter uma redução de até 25% nas tarifas de negociação na Bitpanda a partir do quarto trimestre de 2019 e acesso prioritário ao Launchpad Bitpanda, que virá em breve.

A empresa utilizará os 43,6 milhões arrecadados com o BEST para promover a expansão para além da Europa e das criptomoedas. A Bitpanda continua se empenhando para criar um ambiente mais justo, mais transparente e mais acessível no campo dos investimentos pessoais.

Sobre a Bitpanda

Bitpanda é uma fintech com sede em Viena, Áustria, que foi fundada em 2014 por Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer. A empresa acredita firmemente no poder inovador das criptomoedas, ativos digitais e tecnologia blockchain. A missão da Bitpanda é eliminar as barreiras aos investimentos e levar os produtos financeiros tradicionais para o século 21. A Bitpanda possui atualmente mais de um milhão de usuários e 120 membros na sua equipe. Com licença de provedora de serviços de pagamento PSD2, segurança de última geração e experiência de usuário otimizada, a Bitpanda transformou-se numa plataforma de negociação popular para iniciantes e especialistas. Os usuários podem atualmente negociar em Bitcoin, Ethereum, ouro e em mais de 20 outros ativos digitais.

FONTE Bitpanda

