Bitpanda lance son Global Exchange après avoir récolté plus de 43,6 millions d'€ dans l'IEO européenne la plus fructueuse à ce jour

« Notre objectif est d'établir le Bitpanda Global Exchange comme le plus grand exchange en Euro avec les frais les plus bas de l'industrie pour le trading de fiat à crypto. Bitpanda existe depuis 2014 et bénéficie d'une excellente réputation. Nous pouvons nous baser sur de nombreuses synergies et expériences », déclare Eric Demuth, CEO de Bitpanda.

Le Bitpanda Ecosystem Token (BEST) est la crypto de Bitpanda qui offre aux utilisateurs une vaste gamme d'avantages au sein de l'écosystème de Bitpanda. Par exemple, ils bénéficieront d'une réduction de jusqu'à 25% sur les frais de trading à partir du T4 2019 et auront un accès prioritaire au Bitpanda Launchpad à venir.

La société utilisera les 43,6 millions d'euros récoltés grâce à BEST pour accélérer son expansion au-delà des frontières de l'Europe et du domaine des cryptomonnaies. Bitpanda continue à travailler d'arrache-pied pour plus d'équité, de transparence et d'accessibilité dans le domaine des finances personnelles.

À propos de Bitpanda

Bitpanda est une société fintech basée à Vienne en Autriche fondée en 2014 par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer. Bitpanda compte 1 million d'utilisateurs et plus de 120 employés. Avec l'agrément d'établissement de paiement (DSP2), une sécurité de pointe et une expérience simplifiée pour l'utilisateur, Bitpanda est devenue une plateforme de trading populaire non seulement pour les débutants, mais aussi pour les experts. Les utilisateurs peuvent actuellement trader des Bitcoin, des Ethereum, de l'or et plus de 20 autres actifs financiers numériques.

