Bitpanda se globalise : À découvrir le Bitpanda Global Exchange et la IEO pour le token de l'écosystème BEST

Bitpanda, la fintech viennoise, avec environ 1 million d'utilisateurs et plus de 100 employés, lance Bitpanda Global Exchange, un exchange d'actifs financiers numériques destiné à des traders experts, professionnels et institutions. Bitpanda Global Exchange (Bitpanda GE) s'appuie sur la plateforme populaire et simple à utiliser de Bitpanda, qui est le lieu de référence en Europe pour l'achat, la vente et le stockage d'actifs financiers numériques tels que Bitcoin, Ethereum, l'or numérisé et plus.

Bitpanda GE est disponible globalement pour le trading de crypto-à-crypto. Les utilisateurs vérifiés de Bitpanda dans la majorité des pays européens peuvent également déposer des Euros, des Francs Suisses et des Livres Sterling. Bitpanda GE est étroitement lié à la plateforme de Bitpanda. En conséquence, les utilisateurs peuvent facilement transférer des fonds entre les deux. Le lancement de Bitpanda GE est accompagné des paires de tradings populaires tels que BTC/EUR, BTC/USDT, ETH/EUR, XRP/EUR, MIOTA/EUR, ETH/BTC, XRP/BTC, MIOTA/BTC, PAN/BTC, BEST/BTC, BEST/EUR et BEST/USDT et bien d'autres à venir.

« La prochaine étape logique pour nous est d'offrir aux experts un moyen pour trader des actifs financiers numériques et de construire le plus grand euro-exchange. Bitpanda existe depuis 2014 et nous sommes un acteur clé en Europe. Nous pouvons nous appuyer sur de nombreuses synergies et expériences », a déclaré Eric Demuth, PDG de Bitpanda.

Dans le cadre du lancement du Bitpanda Global Exchange, Bitpanda lancera également sa première Initial Exchange Offering (IEO). Le Bitpanda Ecosystem Token (BEST) est une crypto de l'écosystème de Bitpanda qui offre aux utilisateurs une large gamme de récompenses et d'avantages. Par exemple, ils bénéficieront d'une remise allant jusqu'à 25 % sur les frais de trading de Bitpanda, ils obtiendront un accès prioritaire au prochain Bitpanda Launchpad qui sera disponible ultérieurement et permettra par la suite le lancement de IEOs tierces.

« BEST jouera un rôle vital dans l'expansion globale de Bitpanda et rendra possible notre vision de la démocratisation des finances et investissements personnels. BEST est l'essence de l'écosystème de Bitpanda, ce qui signifie que la plateforme de Bitpanda, le Bitpanda Global Exchange ainsi que les futurs produits de Bitpanda tels que le Bitpanda Launchpad feront largement appel à l'intégration de BEST », a déclaré Eric Demuth, PDG de Bitpanda.

Bitpanda est une fintech basée à Vienne, Autriche et fondée en 2014 par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer. La société croit fermement à la force innovatrice des cryptomonnaies, des actifs financiers numériques et de la technologie de la blockchain. La mission de Bitpanda est de détruire les barrières aux finances personnelles et d'amener les produits financiers traditionnels au XXIe siècle. Aujourd'hui, Bitpanda compte environ 1 million d'utilisateurs et plus de 100 employés. Avec l'agrément d'établissement de paiement (DSP2), une sécurité de pointe et une expérience simplifiée pour l'utilisateur, Bitpanda est devenue une plateforme de trading populaire non seulement pour les débutants, mais aussi pour les experts. Les utilisateurs peuvent actuellement trader Bitcoin,Ethereum, l'or et plus de 20 autres actifs financiers numériques.

