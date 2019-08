Bitpanda startet seine Global Exchange, nachdem 43,6 Millionen € beim bisher erfolgreichsten europäischen IEO eingesammelt wurden

- Bitpanda hat mit dem ausverkauf des IEO 43,6 Millionen € eingesammelt

- BEST ist das bisher erfolgreichste europäische IEO

- Die Bitpanda Global Exchange ist das erste weltweite Produkt und wurde für erfahrene Trader, Experten und Institutionen entwickelt

- Es zielt darauf ab, die größte europäische Exchange mit den niedrigsten Gebühren für Fiat-zu-Krypto Trading der Industrie zu werden.

- Bitpanda wird die Mittel nutzen, um die Expansion des Unternehmens zu fördern.