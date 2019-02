Bitsane, plateforme européenne d'échange de crypto-monnaies, annonce une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire permettant de modifier les commandes actives

DUBLIN, February 15, 2019 /PRNewswire/ --

Bitsane a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité permettant à ses utilisateurs de modifier les commandes actives.

Cette fonctionnalité exclusive permet aux traders d'ajuster le tarif et le volume de leurs commandes actives. En l'occurrence, le montant d'une commande peut être modifié jusqu'à 5 % et son volume à l'infini. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de s'adapter aux fluctuations des devises, d'éviter les erreurs et d'obtenir un résultat optimal lors de transactions sur la plateforme Bitsane.

L'augmentation significative du nombre de participants sur le marché démontre la règle principale suivante : au moment de choisir une plate-forme de négociation, les utilisateurs accordent la priorité à la convivialité, à la sécurité et aux opportunités de négociation avancées. Cela a motivé l'équipe de Bitsane à mettre au point cette nouvelle fonctionnalité.

Depuis trois ans, l'équipe améliore et développe ses services aux utilisateurs. Bitsane a intégré le TabTrader Trading Terminal, qui offre à ses utilisateurs la possibilité d'utiliser l'ensemble des outils de négociation au sein d'une même application. La plateforme a répertorié de nouvelles devises, dont le Tether, et est devenue le premier marché à ajouter la paire de devises Tether/Euro, unique en son genre.

Bitsane est une plateforme européenne d'échange de crypto-monnaies lancée en 2016. Un système pratique d'échange de devises permet à ses utilisateurs de choisir la paire de devises optimale, ce qui leur permet de gagner du temps et de l'argent. Les fonds des utilisateurs sont efficacement protégés par un système de « stockage à froid » doté d'un niveau de sécurité accru. Ces avantages constituent un socle solide pour des opérations d'échange actives.

Les devises suivantes figurent parmi les plus de 20 devises cryptées populaires disponibles sur la plateforme d'échange : BTC, LTC, ETH, USDT, XRP, EUR, USD, BCH, BSV.

Pour en savoir plus : https://bitsane.com/news/post/20190214/an-option-of-editing-active-orders-is-available-for-our-users

Contact : Anna Lambova, marketing@bitsane.com , +38-0981343730

SOURCE Bitsane