Bitstop dévoile la nouvelle génération de distributeurs automatiques de bitcoin, lors de la conférence EuroCIS

La plateforme logicielle des distributeurs automatiques de bitcoin Bitstop, associée au matériel de pointe de KIOSK, établit une nouvelle référence dans le secteur des distributeurs automatiques de bitcoin qui, parti de rien, est passé à plus de 4000 distributeurs automatiques de bitcoin en 2018 (coinatmradar.com). Plus de 1000 distributeurs automatiques de bitcoin ont été installés en Europe et ont été déployés en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Pologne et au Royaume-Uni. De nouveaux déploiements ont lieu chaque jour à travers le monde.

Les distributeurs automatiques de bitcoin permettent aux détaillants de rentabiliser la surface de plancher inutilisée et d'augmenter le trafic piétonnier dans les magasins. On trouve de plus en plus souvent des distributeurs automatiques de bitcoin dans des espaces de vente comme les supermarchés, les centres commerciaux, les stations-service, les hôtels et les aéroports.

Lors de l'annonce du partenariat de solution en matière de distributeurs automatiques de bitcoin, le PDG de KIOSK, William Butler, a déclaré : « Bitstop est l'une des sociétés les plus expérimentées dans le secteur des distributeurs automatiques de bitcoin et nous sommes heureux de travailler avec elle. Il est passionnant de se retrouver à l'avant-garde d'une nouvelle application financière en libre-service possédant un tel potentiel de croissance. »

Andrew Barnard, PDG et cofondateur de Bistop a affirmé : « Les distributeurs automatiques de bitcoin font partie des quelques activités liées au bitcoin et aux chaînes de blocs pouvant réellement générer des revenus. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu une solution facile en matière de distributeurs automatiques de bitcoin, que d'autres exploitants peuvent gérer grâce à notre assistance. Notre partenariat associe les profondes connaissances de Bitstop et l'expérience dans le secteur des distributeurs automatiques de bitcoin, KIOSK possédant plus de 25 années d'expertise dans la conception et l'ingénierie de ce secteur. On obtient ainsi des distributeurs automatiques de bitcoin simples, sûrs et fiables, au profit du client, de l'exploitant et du détaillant. »

À propos de Bitstop :

Bitstop est une plateforme logicielle dédiée au bitcoin. Fondé en 2013, Bitstop est l'un des pionniers dans le secteur des distributeurs automatiques de bitcoin ; sa mission est de construire des outils et des services qui rendent le bitcoin plus facile et plus accessible. Pour en savoir plus, visitez le site https://bitstop.co/franchise.

À propos de KIOSK Information Systems :

En tant que leader sur le marché des solutions en libre-service, KIOSK a fait ses preuves dans l'ingénierie de conception, le développement d'applications, l'intégration, la production, le soutien sur le terrain et l'infogérance, dédiés aux plateformes de libre-service les plus exigeantes. https://kiosk.com/

