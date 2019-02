Bitstop onthult nieuwe generatie van Bitcoin ATM's op EuroCIS conferentie

Het Bitcoin ATM-softwareplatform van Bitstop, in combinatie met de toonaangevende hardware van KIOSK stelt een nieuwe norm in de Bitcoin ATM-industrie die van niks vijf jaar geleden is gegroeid tot meer dan 4000 Bitcoin ATM's in 2018 (coinatmradar.com). Meer dan 1000 Bitcoin ATM's zijn geïnstalleerd in Europa: in Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Portugal, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Wereldwijd worden elke dag nieuwe ATM's geïnstalleerd.

Door gebruik te maken van de Bitcoin ATM's kunnen detailhandelaren ongebruikte vloerruimte te gelde maken en meer klanten aantrekken. De Bitcoin ATM's zijn steeds meer beschikbaar in typische kleinhandelswinkels zoals supermarkten, winkelcentra, benzinestations, hotels & luchthavens.

William Butler, algemeen directeur van KIOSK zei het volgende ter gelegenheid van de aankondiging van het partnerschap met Bitcoin ATM, "Bitstop is één van de meest deskundige bedrijven in de Bitcoin ATM-industrie en wij zijn verheugd om met hen samen te werken. Het is spannend om in de voorhoede te zijn van een nieuwe financiële self-service toepassing met een enorm groeipotentieel."

Andrew Barnard, algemeen directeur en medeoprichter van Bitstop, verklaarde, "De ATM's van Bitcoin zijn één van de weinige zakelijke activiteiten in Bitcoin en Blockchain die wel degelijk voor inkomsten zorgen. Daarom hebben wij een eenvoudige Bitcoin ATM oplossing ontworpen die door andere operators kan worden beheerd met onze ondersteuning. Ons partnerschap is gebaseerd op een combinatie van de diepgaande kennis en ervaring van Bitstop in de Bitcoin ATM industrie met de meer dan 25 jaar ervaring van KIOSK op het gebied van toonaangevende ontwerp- en ingenieurservaring. Het resultaat is een eenvoudige, veilige en betrouwbare Bitcoin ATM die de consument, de operator en de kleinhandelaar ten goede komt."

Over Bitstop:

Bitstop is een Bitcoin-softwareplatform. Het in 2013 opgerichte Bitstop is een vroege pionier op het gebied van de Bitcoin ATM-industrie wiens missie erin bestaat instrumenten en diensten te ontwikkelen waardoor Bitcoin gemakkelijker en toegankelijker wordt. Meer informatie is te vinden op https://bitstop.co/franchise

Over KIOSK Information Systems:

Als de markleider op het gebied van self-service oplossingen zorgt KIOSK voor bewezen expertise wat betreft technisch ontwerp, de ontwikkeling van toepassingen, integratie, fabricatie, ondersteuning ter plaatse en beheerde diensten voor zelfs de meest gesofisticeerde self-service platforms. https://kiosk.com/

Contactpersonen

Bitstop

Serguei Hernandez, serguei@bitstop.co

KIOSK Information Systems

Cheryl Madeson, cmadeson@kiosk.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/822259/Bitstop_Bitcoin_ATM_EuroCIS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628363/Bitstop_Logo.jpg

Related Links

https://bitstop.co



SOURCE Bitstop