Bitstop stellt auf EuroCIS-Konferenz Bitcoin-Geldautomaten der nächsten Generation vor

MIAMI, 18. Februar 2019 /PRNewswire/ -- Bitstop, Vorreiter von Bitcoin am Geldautomaten, arbeitet jetzt mit KIOSK Information Systems (KIOSK) zusammen, dem größten Anbieter speziell konstruierter Selbstbedienungsgeräte in Nordamerika, um seinen Bitcoin-Geldautomaten der nächsten Generation auf den Markt zu bringen, mit dem Kunden einfach Bitcoin und weitere digitale Währungen kaufen und verkaufen können. KIOSK und dessen Muttergesellschaft Posiflex zeigen den neuen Bitcoin-Geldautomaten Bitstop auf der EuroCIS-Konferenz am Stand von Posiflex, Nr. C42/Halle 9.