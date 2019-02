Bitstop svela la prossima generazione di ATM di Bitcoin alla conferenza EuroCIS

La piattaforma software ATM di Bitcoin di Bitstop, abbinata all'hardware leader del settore di KIOSK, definisce un nuovo standard nel settore degli ATM di Bitcoin, un settore che è cresciuto dal nulla cinque anni fa fino a contare oltre 4.000 ATM di Bitcoin nel 2018 (coinatmradar.com). Più di 1000 ATM di Bitcoin sono stati installati in Europa con distributori in tutta la Germania, Austria, Spagna, Italia, Portogallo, Polonia e Regno Unito. In tutto il mondo, vengono installati distributori quotidianamente.