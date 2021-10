Bitt desenvolve primeira CBDC da África

BRIDGETOWN, Barbados, 25 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Foi lançada oficialmente na Nigéria a eNaira, a moeda digital emitida por banco central (CBDC) desenvolvida pela Bitt. Cidadãos e moradores da Nigéria agora são os primeiros do continente africano a utilizar uma moeda digital legal para pagamentos em suas transações financeiras cotidianas.

A Bitt está muito entusiasmada em entrar no mercado africano de CBDC como parceira de tecnologia do Banco Central da Nigéria. O Sistema de Gestão de Moedas Digitais (DCMS) da Bitt já consagrado no mercado é licenciado atualmente por instituições financeiras nacionais em seis países da América Central e do Caribe. A Nigéria é uma economia sofisticada que opera em uma infraestrutura moderna. O DCMS da Bitt cumpriu os critérios do Banco Central da Nigéria em termos de competência tecnológica, eficiência, segurança da plataforma, interoperabilidade e experiência de implementação.

Brian Popelka, CEO da Bitt, disse: "Estamos muito felizes por ter desenvolvido, testado e implementado a infraestrutura monetária eNaira em tempo recorde. O lançamento de hoje é uma conquista excepcional para as equipes do Banco Central da Nigéria e da Bitt. Esperamos prosseguir com a parceria nesta jornada de implementação da CBDC e oferecer recursos adicionais para aumentar o valor da eNaira para todos os nigerianos."

A Bitt é impulsionada pela capacitação das pessoas por meio do fornecimento de pagamentos acessíveis, de baixo custo e em tempo real e do suporte à digitalização das economias. O DCMS da Bitt poderá reduzir os custos com infraestrutura e melhorar o acesso e a experiência do usuário ao receber e enviar dinheiro, promovendo, assim, a inclusão financeira em toda a Nigéria. Além disso, a eNaira foi desenvolvida para promover a inovação local, aproveitando o talento das FinTechs de classe mundial da Nigéria.

O DCMS da Bitt é uma infraestrutura de moeda digital pronta para produção que permite aos bancos centrais e instituições financeiras implementarem com eficiência sua própria moeda digital. O DCMS da Bitt conecta-se à rede subjacente de transações da preferência do usuário, como a Hyperledger Fabric (utilizada nas implementações do DCash na União Monetária do Caribe Oriental e da eNaira na Nigéria), e a Stellar (a ser apresentada no Festival de Fintechs de Singapura de 2021).

Sobre a Bitt

Com uma equipe de mais de 60 profissionais altamente qualificados do mundo todo, a Bitt é uma empresa global de tecnologia financeira que oferece soluções de moeda digital e stablecoin para bancos centrais, instituições financeiras e participantes mundiais do ecossistema. Especializada em moedas digitais emitidas por bancos centrais (CBDC) e stablecoins, a Bitt está na vanguarda da inovação financeira. O Sistema de Gestão de Moedas Digitais (DCMS) da empresa utiliza tecnologia de contabilidade distribuída baseada em blockchain para apresentar os benefícios do ecossistema financeiro mais eficiente até hoje.

Para mais informações sobre a Bitt, acesse www.bitt.com e siga-nos no LinkedIn em https://www.linkedin.com/company/bittglobal/

