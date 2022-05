Bitt promove inovação de seus produtos de moeda digital

SALT LAKE CITY, 24 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa de fintech global Bitt anunciou a nomeação do executivo sênior Baker Nanduru para o cargo de diretor de produtos.

Baker aporta uma vasta experiência em liderança empreendedora e executiva de empresas líderes de mercado, como McAfee, Symantec, GoDaddy e startups. Mais recentemente, Baker foi executivo de produtos na McAfee, onde gerenciou um portfólio de produtos de consumo de mais de US$ 2 bilhões, incluindo soluções de segurança, identidade, privacidade, confiança e IoT, atendendo a mais de 100 milhões de consumidores em todo o mundo.

Brian Popelka, CEO da Bitt, declarou: "Temos o prazer de receber Baker na gestão executiva da Bitt. A liderança, o conhecimento e a experiência de Baker, conquistados em sua carreira magnífica na McAfee, Symantec e GoDaddy, trarão benefício imediato para toda a equipe da Bitt e para o crescimento estratégico da empresa."

Como diretor de produtos, Baker liderará as equipes de projeto de produtos, gestão de produtos, marketing de produtos e sucesso do cliente da Bitt, em parceria com as equipes de engenharia, marketing e vendas para impulsionar a adoção massiva de produtos e serviços de moeda digital. Baker declarou: "Estou extremamente animado com a missão da Bitt de oferecer soluções de moeda digital acessíveis e de baixo custo para o mundo. Estou entusiasmado em me unir a um líder de mercado e espero alavancar minha experiência para solidificar e expandir nossa posição de liderança na categoria de mercado global de moedas digitais."

Desde o início de 2021, a Bitt está em uma trajetória de crescimento constante, quando fez parceria com diferentes bancos centrais e partes interessadas para implementar o primeiro piloto CBDC do mundo em uma união multinacional de moedas. Tal fato foi seguido de perto pela implementação do primeiro CBDC de varejo ativo no continente africano e uma stablecoin na América Central. "A Bitt continua a desenvolver, definir e implementar recursos adicionais para os clientes existentes, mesmo quando implementamos nossa tecnologia em novos mercados. Em breve, anunciaremos o lançamento do piloto e-hryvnia na Ucrânia e estamos ansiosos para conferir como isso impactará positivamente os cidadãos daquele país."

A Bitt continua a expandir sua equipe diversificada e distribuída globalmente e está recrutando de forma ativa em todo o mundo.

Sobre a Bitt

A Bitt é uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções de moeda digital para bancos centrais, instituições financeiras e participantes mundiais do ecossistema. Com uma equipe de mais de 80 profissionais distribuídos globalmente, a Bitt é líder no setor de CBDC com especialistas no assunto na interseção de tecnologia e política. A Bitt é especializada no desenvolvimento, personalização e integração de soluções seguras de tecnologia financeira, incluindo infraestrutura de moeda digital e aplicações de gestão

Para mais informações sobre a Bitt, acesse www.bitt.com e siga-nos no LinkedIn em https://www.linkedin.com/company/bittglobal/

Contato para a imprensa:

Chris Burnett

gerente de marketing

Telefone: (246) 232-8508| E-mail: [email protected] |

Site:www.bitt.com

FONTE Bitt Inc

