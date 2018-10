Bittrex International gaat handelsplatform lanceren

Bittrex International zal een gestroomlijnd proces voor tokentoestemming combineren met de toonaangevende handelstechnologie voor internationale klanten van Bittrex

VALLETTA, Malta, 30 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Bittrex International kondigde aan dat het een digitaal handelsplatform gaat lanceren met een gestroomlijnd proces voor tokentoestemming, met meer handelsmogelijkheden voor gekwalificeerde internationale klanten. Het nieuwe internationale handelsplatform, dat eerder de naam Bittrex Malta droeg, zal in de komende weken beginnen met een korte evaluatieperiode, om te zorgen voor optimale activiteiten voor internationale klanten.

Het belangrijkste kenmerk van het Bittrex International-platform zal een gestroomlijnd toestemmingsproces voor tokens worden, waarmee binnen weken in plaats van maanden toestemming kan worden verleend. Naast de nieuwe beursgang zullen tokenteams toegang krijgen tot ons uitgebreide netwerk aan internationale handelspartners. Het partnernetwerk verhandelt zowel de huidige als de nieuwe tokens op de Bittrex.com en Bittrex International, die hun regionale regelgeving naleven. Tokenteams die geïnteresseerd zijn in een beursgang op Bittrex International kunnen meer te weten komen over de aanvraagprocedure op: https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/360001425906.

"Het is onze missie om een drijvende kracht te zijn in de blockchainrevolutie, door een toenemende wereldwijde adoptie van deze innovatieve technologie", zei de CEO van Bittrex, Bill Shihara. "Het efficiëntere beursgangsproces voor tokens van Bittrex International, in combinatie met onze betrouwbare, veilige en geavanceerde platformtechnologie, maakt het eenvoudig om snel de nieuwste, meest innovatie blockchainprojecten voor onze internationale partners en klanten te hebben. En, omdat we geloven dat het belangrijker is dat tokenteams hun tijd en geld investeren in technologie en zakelijke ontwikkeling, zal Bittrex International - net als Bittrex.com - geen noteringskosten voor tokens in rekening brengen."

Het gestroomlijnde goedkeuringsproces voor tokens voor nieuwe blockchainprojecten van Bittrex International zal het standaard, initiële reviewproces van Bittrex volgen, waarbij de authenticiteit, innovativiteit en kwaliteit van de tokens wordt geëvalueerd. Na de eerste review zullen projecten die daarvoor in aanmerking komen de procedure uit de Malta Virtual Financial Assets Act volgen. De zekerheid en het gestroomlijnde proces van de VFA Act zal Bittrex International in staat stellen om bestaande tokenprojecten binnen weken in plaats van maanden te registeren. Als een team vervolgens begint aan de procedure voor de aanvankelijk lancering van hun nieuwe project, kan de token zodra hun blockchain live gaat worden geregistreerd.

Tijdens de aankomende evaluatieperiode zullen zowel huidige als nieuwe internationale klanten worden doorverwezen naar International.Bittrex.com om in te loggen of zich in te schrijven. Huidige internationale klanten kunnen gebruikmaken van hun bestaande Bittrex.com inloggegevens voor toegang tot nieuwe internationale markten en handel, nadat zij de nieuwe servicevoorwaarden hebben ondertekend. Huidige en nieuwe klanten die in de VS gevestigd zijn zullen Bittrex.com blijven gebruiken, en zullen geen toegang hebben tot internationale markten.

Bittrex International zal binnen de regelgeving opereren van de Europese Unie en de Maltese overheid, inclusief de Malta Virtual Financial Assets Act, ook wel de VFA Act genoemd. Het internationale platform zal gebruikmaken van hetzelfde hoge niveau aan reviews voor Ken-uw-cliënt en het tegengaan van witwassen van geld als andere diensten van Bittrex. Bittrex International zal opereren onder de overgangsperiode van 12 maanden, in overeenstemming met de VFA Act, en het bedrijf zal bij de Malta Financial Services Authority een aanvraag indienen om een gereguleerde handelsbeurs voor virtueel financieel vermogen te worden.

Over Bittrex

Het in 2014 door drie ingenieurs in cyberveiligheid opgerichte Bittrex is het voornaamste in de VS gevestigde handelsplatform voor digitaal vermogen, dat voor een razendsnelle handelsuitvoering zorgt, evenals voor betrouwbare digitale portefeuilles en toonaangevende beveiligingsprocedures in de sector. Het is onze missie de blockchain-industrie te helpen bevorderen door middel van de stimulering van innovatie, de incubatie van nieuwe en opkomende technologie en het aandrijven van wezenlijke veranderingen. Bittrex, Inc. is geen overeenkomstig de VS-effectenwetgeving gereguleerde beurs. Ga voor meer informatie naar https://Bittrex.com.

Over Bittrex International

Bittrex International zorgt voor een veilig, betrouwbaar en geavanceerd digitaal vermogensplatform, dat gebaseerd is op de toonaangevende handelstechnologie van Bittrex. Het is onze missie om een drijvende kracht te zijn in de blockchainrevolutie, waarbij de aanname van deze innovatieve technologie wereldwijd wordt vergroot. Dit internationale handelsplatform zal binnen de regelgeving opereren van de Europese Unie en de Maltese overheid, inclusief de Malta Virtual Financial Assets Act. Het bedrijf zal bij de Malta Financial Services Authority een aanvraag doen om een gereguleerde handelsbeurs voor virtueel financieel vermogen te worden. Ga voor meer informatie naar https://International.Bittrex.com.

Contact Media: Jennifer Wood, Bittrex, press@bittrex.com

Related Links

http://Bittrex.com