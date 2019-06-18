Bittrex International расширяет присутствие своей платформы по торговле цифровыми активами в Лихтенштейне

Платформа характеризуется ускоренным процессом одобрения токенов и в скором времени планирует представить новые трейдинговые пары с участием евро и других фиатных валют

ВАДУЦ (VADUZ), Лихтенштейн, 18 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Bittrex International анонсировала предоставление квалифицированным пользователям своей цифровой трейдинговой платформы расширенного доступа к финансому рынку Лихтенштейна. Платформа характеризуется ускоренной процедурой одобрения токенов и предоставляет варианты совершения сделок с трейдинговыми парами, включая фиатные рынки доллара США. В ближайшем времени разработчики планируют представить евро и другие фиатные валюты.

Bittrex International будет осуществлять свою деятельность в Лихтенштейне с соблюдением нормативно-правовой базы, находящейся на рассмотрении парламентом страны, - "Закона о системе транзакций на базе проверенных технологий" или просто "Закона о блокчейне". Платформа Bittrex International откроет собственное региональное представительство, включающее группу специалистов по надзору за нормативно-правовым соответствием. Это позволит гарантировать неизменно высокий уровень отбора по принципу "знай своего клиента", проверок для противодействия отмыванию денег и других сервисов Bittrex International.

"Мы рады представить Bittrex International в Лихтенштейне и предложить нашим клиентам доступ к столь развитому финансову центру в самом "сердце" Европы, - отметил представитель биржевой площадки Билл Шихара (Bill Shihara). - "Для Bittrex International это уникальная возможность представить наши первоклассные технологии и средства безопасности на рынке с отличной инфраструктурой, прогрессивными и непредвзятыми регуляторами и высококвалифицированными специалистами по финансовым сервисам".

"Рассматриваемый парламентом страны "Закон о блокчейне" обеспечит дополнительную уверенность компаниям, осуществляющим свою деятельность в сфере криптовалют. Правительство и регуляторы Лихтенштейна демонстрируют чрезвычайно проактивный, ориентированный на бизнес подход, стремясь поддерживать создание инноваций в блокчейне, что как нельзя лучше соответствует нашей миссии. Мы восхищаемся и приветствуем их мудрые шаги", - добавил г-н Шихара.

Существующие пользователи Bittrex International могут и дальше осуществлять вход в свои аккаунты с помощью текущих учетных данных, а новые пользователи могут пройти регистрацию по ссылке: https://international.bittrex.com/account/register . Дополнительная информация для разработчиков токенов, заинтересованных в размещении своих монет на Bittrex International, представлена по ссылке: https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/360001425906 .

О компании Bittrex International

Bittrex International управляет безопасной, надежной и современной платформой торговли цифровыми активами на базе передовой трейдинговой технологии Bittrex. Наша миссия - создавать стимул для реформирования блокчейна и содействовать внедрению этой инновационной технологии по всему земному шару. Международная трейдинговая платформа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой базы, установленной Европейским союзом и правительствами стран Европы. Узнайте больше на https://International.Bittrex.com .

Контактная информация: press@bittrex.com

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