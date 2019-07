Bittrex polepsza możliwości obrotu aktywami cyfrowymi przez nabycie Tradedash

SEATTLE, 2 lipca 2019 r. /PRNewswire/ -- Bittrex, wiodąca, amerykańska platforma obrotu aktywami cyfrowymi ogłosiła dziś dalsze wzmocnienie oferty zaawansowanej technologii w czasie rzeczywistym przez nabycie Tradedash, narzędzia obrotu giełdowego, które zapewnia klientom zawodowym i indywidualnym bezpieczne, dostosowywalne środowisko obrotu.

Tradedash łączy sprawdzone techniki tradycyjnych rynków obrotu z rozwijającym się ekosystemem aktywów cyfrowych na bazie blockchain. Użytkownicy Tradedash mogą dostosowywać wyświetlane marki na obsługiwanych platformach obrotu, wyświetlać natychmiastowo szacowane ceny w wybranych walutach, skalować w górę i w dół pozycje przez składanie wielu zamówień jednocześnie oraz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym w celu wykorzystania szans na rynku. To tylko niektóre funkcje platformy.

Założona w 2017 r. przez deweloperów Linusa Petréna i Wesama Mikhaila platforma Tradedash została opracowana z myślą o graczach na rynku aktywów cyfrowych z wysokimi obrotami. Od tej pory platforma stała się popularnym rozwiązaniem dla zaawansowanych graczy, którzy chcą dostosować obrót do potrzeb przez dane w czasie rzeczywistym z obsługiwanych platform obrotu. Łącznie użytkownicy Tradedash złożyli zamówienia warte kilka miliardów dolarów.

– Ciągle poszukujemy sposobów na usprawnienie naszej technologii i doświadczenia użytkownika. Dlatego też kiedy dostrzegliśmy możliwość włączenia możliwości Tradedash, decyzja była bardzo prosta – skomentował główny dyrektor wykonawczy Bittrex Bill Shihara. – Poza technologią dodanie Linusa do zespołu wzmocni znacznie naszą organizację. Transakcja ta polepsza naszą sytuację teraz i tworzy możliwości dodatkowych usprawnień doświadczenia użytkownika w przyszłości. Jest to bardzo ekscytująca mieszanka dla Bittrex wraz z naszymi dążeniami do promocji technologii blockchain na całym świecie – dodał dyrektor.

– Bittrex był naszym pierwszym wyborem jako platforma obrotu do integracji, kiedy założyliśmy Tradedash – skomentował współzałożyciel firmy Linus Petrén. – Dołączenie do rodziny Bittrex było naturalnym krokiem w rozwoju naszej działalności i z radością podejmę się dalszego oferowania wysokiej jakości produktów na dużo większą skalę – dodał przedsiębiorca.

O Bittrex

Założona w 2014 r. przez trzech inżynierów cyberbezpieczeństwa firma Bittrex to wiodąca amerykańska platforma obrotu aktywami cyfrowymi. Platforma zapewnia super szybką realizację transakcji, zaufane portfele cyfrowe i wiodące w branży praktyki bezpieczeństwa. Naszą misją jest promowanie branży blockchain przez krzewienie innowacji, inkubowanie nowych i wschodzących technologii oraz przewodzenie transformacyjnym zmianom. Firma Bittrex, Inc. nie jest regulowaną giełdą zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://Bittrex.com.

O Tradedash

Tradedash to bezpieczny interfejs w czasie rzeczywistym zapewniający klientom na dużą skalę i detalicznym dostęp do bezpiecznego i dostosowywalnego środowiska obrotu aktywami cyfrowymi. https://tradedash.io/

Kontakt:

Josh Zecher

josh@vrge.us

Related Links

https://bittrex.com



SOURCE Bittrex