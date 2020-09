Bitumina Industries Ltd torna-se importante acionista da Nynas AB

LONDRES, 17 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Bitumina Industries Ltd (a "Bitumina") anunciou hoje que comprou 50%* do capital social em circulação na Nynas AB da Neste AB, fazendo com que a BITUMINA Industries Ltd seja o maior acionista individual da Nynas AB.

A Nynas é líder global em óleos lubrificantes naftênicos e o principal parceiro de betume na Europa. Possui quatro refinarias: Hamburgo na Alemanha, Nynashamn e Gotemburgo na Suécia e Eastham no Reino Unido. Eastham é um empreendimento conjunto com a Shell.

Bernd Schmidt, presidente executivo da Bitumina, comentou: "Estamos muito orgulhosos de ter adquirido da Neste as ações da Nynas e temos certeza de que esta etapa abrirá o caminho para um futuro de sucesso para a Nynas e todos os seus acionistas."

A Nynas é uma expansão natural do portfólio da Bitumina e garantirá que o grupo ocupe uma posição de destaque no mercado europeu de betume, complementando a já forte presença na América Latina. A aquisição está em linha com a integração vertical bem-sucedida da Bitumina de produtos e serviços oferecidos aos clientes globais.

O Bitumina Group é uma empresa global de betume verticalmente integrada que, por meio da sua subsidiária dinamarquesa a DenimoTech A/S, também está envolvida na produção e engenharia de plantas de processamento de betume. A Bitumina é fruto de uma família alemã do setor de asfalto que atualmente é administrada pela terceira geração, expandiu seus negócios com sucesso em escala global e é um catalisador nos mercados em que atua.

A Nynas está atualmente passando por um processo de reorganização em andamento e a BITUMINA está envolvida com todas as principais partes interessadas para chegar a um comum acordo e, para esse fim, conta com um apoio financeiro substancial para poder fechar o negócio em tempo hábil.

A AXIS Strategic Partners com sua equipe de banqueiros profissionais junto com os escritórios de advocacia ReedSmith LLP, no Reino Unido, e DELPHI, na Suécia, estão assessorando a BITUMINA na transação.

*número arredondado

FONTE Bitumina Industries Ltd

