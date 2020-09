Bitz Softwares promete projetos de modernização no setor de hotelaria e serviços

PATO BRANCO, Brasil, 18 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A empresa de Pato Branco (PR), que começou sua operação em 2011 com foco no desenvolvimento de software e há três anos expandiu sua atuação para o setor hoteleiro, voltou suas atenções durante a pandemia para as oportunidades geradas em decorrência do isolamento social.

As necessidades digitais surgidas com o "novo normal" estão relacionadas às normas estabelecidas pelas autoridades de saúde e às adaptações pelas quais a população teve que passar. "O setor hoteleiro foi um dos que mais sofreu com os efeitos da pandemia e a tecnologia se mostrou uma ferramenta essencial para os negócios daqui para frente", diz Thiago Santin, Ceo da empresa.

Entre as inovações que impulsionaram o crescimento da Bitz está o Easy Check, um aplicativo que funciona como um portal do hóspede e traz informações úteis – como a senha do wifi, mapa do hotel, nome do gerente com quem ele pode falar. Além disso, momentos antes da chegada ao hotel, o cliente recebe um link para fazer o check in pelo WhatsApp, com a possibilidade de fazer o pagamento antecipado por lá também. E depois, basta pegar as chaves e ir para o quarto. A partir daí, todos os pedidos – inclusive relacionados à alimentação - podem ser realizados diretamente pelo app.

"O comportamento das pessoas mudou, por isso a transformação se faz necessária em um segmento tão conservador. Por exemplo, porque não desenvolver um sistema para agendar o horário do café da manhã e evitar aglomeração? É algo que pode simbolizar um paradigma", reflete Santin.

Outra facilidade desenvolvida pela Bitz diz respeito aos serviços disponibilizados dentro dos restaurantes do próprio empreendimento. O CEO explica que eles podem adotar um módulo no qual é possível que os pedidos sejam feitos por QR Code, sem necessidade de interação com o garçom, que fica responsável somente por trazer os pedidos. "Tudo se resolve com tecnologia, evitando o contato e tornando o processo mais ágil e seguro".

Santin cita ainda outra novidade, o Bitz Pay. Trata-se de uma solução de pagamentos que realiza a conciliação de cartões automaticamente, colocando fim à necessidade de casar o valor das chamadas maquininhas com o montante que entra no sistema. "Com ele, todos os pagamentos realizados durante o check in e check out por meio do web check in e do Easy Check são compensados diretamente na conta do estabelecimento", esclarece, reforçando que todas as ações relacionadas à pagamento podem ser integradas com o sistema financeiro adotado.

FONTE Bitz Softwares

