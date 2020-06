BizCapital lève 12 millions de dollars lors d'un tour de financement

Il s'agit en effet de l'investissement le plus important jamais réalisé par la société. Cette dernière a levé du capital d'amorçage en janvier 2018 auprès de Monashees , l'une des principales sociétés de capital-risque en Amérique latine, ainsi que Chromo Invest et 42 K Investments. En septembre 2018, elle a réalisé une levée de fonds de série A d'un montant de 5 millions de dollars menée par Quona Capital, une société de capital-risque basée à Washington qui se spécialise dans les fintechs. Les investisseurs actuels ont également rejoint le tour de financement de série B.

Les capitaux levés seront destinés à accélérer le développement de nouvelles offres de produits pour les PME brésiliennes, ainsi qu'à poursuivre le développement de nouveaux canaux de distribution. « Grâce à ces nouvelles ressources, nous souhaitons continuer de donner un coup de main aux entrepreneurs tout au long du cycle de vie de leurs entreprises. À la suite de la crise économique engendrée par la pandémie de la Covid-19, BizCapital continue de soutenir les entreprises en adoptant un rôle de plus en plus actif », a déclaré le PDG et cofondateur de BizCapital, Francisco Ferreira.

La fintech a déjà servi plus de 5 000 clients dans plus de 1 200 villes brésiliennes. Depuis sa création, BizCapital a connu une croissance rapide en ayant pour mission de réduire les formalités administratives sur le marché brésilien des prêts aux PME, offrant ainsi aux entrepreneurs un moyen rapide et fiable d'accéder à des financements pour soutenir leur fonds de roulement et leur croissance. « Dans son rôle de prêteur en ligne, le modèle commercial centré sur la technologie de BizCapital permet de fournir des méthodes de financement innovantes et efficaces aux PME, qui constituent l'épine dorsale de l'économie brésilienne », a déclaré le directeur général adjoint chargé des investissements des fintechs dans les marchés mondiaux chez DEG, Felix Schneider.

À propos de BizCapital

BizCapital fournit des prêts de fonds de roulement en ligne aux PME moyennant un processus rapide et fiable. Fondée en 2016 par trois entrepreneurs chevronnés avec une sortie réussie et unique, la société se donne pour mission d'aider les entrepreneurs brésiliens à accéder au capital dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises.

À propos de DEG

Depuis près de 60 ans, DEG s'est révélé un partenaire fiable pour les entreprises du secteur privé opérant sur des marchés émergents. Avec son portefeuille d'environ 9 milliards d'euros dans environ 80 pays, il s'agit d'un des plus grands financeurs du développement dans le secteur privé à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.deginvest.de.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1192377/BizCapital_Founders.jpg

SOURCE BizCapital