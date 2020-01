BizLink Technology (Changzhou) Ltd beginnt mit dem Bau einer neuen Fabrik im Changzhou National Hi-Tech District

CHANGZHOU, China, 18, Januar 2020 /PRNewswire/ -- Am 31. Dezember 2019 hat BizLink Technology (Changzhou) Ltd eine Zeremonie anlässlich des ersten Spatenstichs zum Bau der neuen Fabrik in Changzhou im chinesischen Distrikt Xinbei abgehalten. BizLink Technology (Changzhou) Ltd wird einen Teil seiner Produktion von Teilen und Zubehör für Stromversorgungs-Kabelsätze für PCs, vollständiger Kabelbäume für Fahrzeuge von Tesla sowie von Ladekabeln und Polen in die neue Fabrik verlagern. Die Investitionen in das neue Projekt betrugen insgesamt 120 Millionen USD, bei einem autorisierten Kapital von 40 Millionen USD. Es wird erwartet, dass der Ausstoß der Fabrik nach Abschluss einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Yuan erzielt (ca. 140 Millionen USD).