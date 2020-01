BizLink Technology (Changzhou) Ltd commence la construction d'une nouvelle usine de production dans le Changzhou National Hi-Tech District

BizLink est un fournisseur de premier plan de solutions d'interconnexion fiables pour les équipements de transfert de signaux haute fréquence, les lignes de connexion de serveurs, les faisceaux de fils principaux pour automobile, les faisceaux de fils pour la gestion des batteries de véhicules électriques et les fils pour les équipements médicaux de classe I et de classe II. Avec des ventes annuelles d'environ 3 milliards CNY (environ 450 millions USD), BizLink s'est constitué une longue liste de clients dans le monde de l'électricité et de l'automobile. Avec un capital social de 5 millions USD, BizLink Technology (Changzhou) Ltd estime qu'elle a généré 672 millions CNY (environ 97 millions USD) de ventes et contribué à hauteur de 33 millions CNY (environ 4,8 millions USD) aux impôts pour 2019.

À propos du Changzhou National Hi-Tech District (CND)

Le Changzhou National Hi-Tech District (CND) est situé au cœur du delta du Yangtze. Il y a plus de 1600 entreprises à investissement étranger au CND. Récemment, le CND a accéléré le rythme de développement et intensifie les efforts sur la construction d'une base industrielle ciblant 2 activités : la fabrication d'équipements (machines de précision) et les nouveaux matériaux plus grands et plus résistants. Les industries émergentes sont les technologies de l'information de nouvelle génération, le biomédical, les véhicules à énergie nouvelle, le photovoltaïque et l'aviation. Liens connexes : www.cznd.gov.cn

