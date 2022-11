BKN301 entra nel circuito UnionPay: nuove opportunità di business si aprono sui mercati internazionali.

SAN MARINO, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BKN301 fa un altro grande passo avanti nel suo piano di sviluppo e apertura ai mercati esteri: è ora infatti membro di UnionPay, circuito di pagamento leader a livello mondiale, col maggior parco titolari al mondo e una rete estesa a 181 Paesi e Regioni nel mondo. A pochi giorni dalla partecipazione con il proprio stand al Money 20/20 di Las Vegas, BKN301 annuncia l'acquisizione della nuova licenza. L'Istituto di Pagamento e fintech sammarinese integra così ufficialmente il circuito internazionale tra le proprie soluzioni di pagamento.

A partire dal 2023, l'accordo con UnionPay consentirà ai commercianti di San Marino di accettare sempre più pagamenti online e offline, via SmartPOS, e-commerce e ATM. Inoltre, grazie a questa cooperazione, tutti i titolari di carte UnionPay potranno partecipare alla 'vita digitale' di San Marino, sfruttando la qualità, l'efficienza e la sicurezza dei servizi di pagamento cross-border messi a disposizione.

Stiven Muccioli, Founder e CEO di BKN301 commenta: "Annunciamo con piacere questo nuovo traguardo, a pochi giorni dal nostro rientro dal Money 20/20 di Las Vegas. Questo progetto ha richiesto un lavoro importante, e alla fine l'impegno di BKN301 è stato premiato. L'ottenimento della licenza di UnionPay arricchisce la nostra offerta di servizi acquiring che, ad oggi, include i tre maggiori circuiti di pagamento internazionali. A partire dal prossimo anno, i nostri clienti avranno la possibilità di aprirsi a nuove frontiere di business sui mercati internazionali. Ma non ci fermiamo qui: siamo infatti già al lavoro per lanciare tutti i servizi correlati".

Shengliang Yang, Deputy Head of UnionPay International Europe Branch, commenta: "Siamo felici di stabilire una partnership con BKN301, che contribuisce in modo significativo allo sviluppo della rete di pagamenti a San Marino. UnionPay International si è focalizzata sullo sviluppo delle proprie attività in Europa, raggiungendo una rete di accettazione sempre più ampia. La cooperazione con BKN301 consentirà ai titolari UnionPay di avere un'esperienza di pagamento più completa e sofisticata quando viaggeranno a San Marino."

