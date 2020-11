Black Friday 2020 : HONOR démarre avec des offres anticipées

réduction

La montre HONOR Watch GS Pro est maintenant à 219,99 £ avec une réduction de 30 £ et des écouteurs Bluetooth HONOR Sport offerts. Les HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8Go+512Go) et HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8Go+512Go) sont maintenant à 599,99 £ après avoir réclamé un coupon de 70 £, et sont livrés avec des écouteurs Bluetooth HONOR Sport.

HONOR Black Friday 2020 en France – Jusqu'à 120 € d'économies

HONOR 9X Lite est maintenant à 179,9 € avec une réduction de 20 €, et HONOR 9A est maintenant à 129,9 € avec réduction de 20 €.

HONOR Black Friday 2020 en Allemagne – Jusqu'à 120 € d'économies

HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 3500U/8Go+256Go) est maintenant à 529,9 € après une réduction de 60 €. Montre HONOR Watch GS Pro est maintenant à 199,9 € après une réduction de 50 €. Le routeur HONOR Router 3 est maintenant à 49,9 €.

HONOR Black Friday 2020 en Italie – Jusqu'à 200 € d'économies

HONOR Watch ES est maintenant à 89,9 € avec une réduction de 10 €. HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8Go+512Go) est maintenant à 649,9 € après avoir échangé un coupon de 100 € avec un routeur HONOR Router 3 offert, et HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8Go+512Go) est maintenant à 649,9 € avec un coupon de 50 € et un routeur HONOR 3 Router offert.

HONOR Black Friday 2020 en Espagne – Jusqu'à 55 % de réduction

HONOR MagicBook Pro (AMD Ryzen 5 4600H/16Go+512Go) est proposé à 749,9 € avec deux cadeaux à choisir parmi cinq propositions, dont le routeur HONOR Router 3 et les écouteurs Bluetooth HONOR Sport. HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8Go+512Go) est maintenant à 649,9 € avec le routeur HONOR Router 3 offert. La montre HONOR Watch GS Pro est maintenant à 199,9 €.

De plus, la vente flash nocturne, très appréciée des clients, se poursuivra dans le magasin avec des offres surprenantes tous les soirs de 20 heures à minuit. Des réductions allant jusqu'à 100 £ sont proposées sur la boutique HIHONOR pour différents pays, selon les jours.

Plus de 1 300 œuvres d'art ont été soumises par des talents de 13 pays depuis le début des HONOR TALENTS Global Design Awards cette année, et ont acquis plus d'un billion d'expositions dans le monde entier lors de multiples distributions. Nous remercions tout particulièrement les artistes de talent, les journalistes de mode et les événements comme la Fashion Week de Shanghai pour tous leurs efforts et leur soutien, ainsi que les étudiants d'universités prestigieuses comme l'Université Jiao Tong de Shanghai et l'école de mode Polimoda. HONOR annoncera bientôt les gagnants et leurs créations seront lancées sur la boutique HONOR Watch ES Watch Face Store, qui s'adresse aux clients du monde entier.

