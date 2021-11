Black Friday LG oferece promoções, garantia total e instalação gratuita em TVs OLED

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Os consumidores que buscam renovar suas televisões encontrarão promoções exclusivas da LG Electronics do Brasil durante todo o mês de Black Friday. Disponível no varejo nacional, as ofertas incluem a linha LG OLED TV, eleita a Melhor TV do Mercado* com condições especiais. Os produtos adquiridos entre 01/11/2021 e 05/12/2021 ganham ainda mais 1 ano de garantia total através da ativação do benefício no site dentro do período promocional*, além de instalação gratuita no programa LG Instala.