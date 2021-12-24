BlackDoctor.org 的廣播創紀錄，達到超過 777,000

芝加哥2021年12月24日 /美通社/ -- BlackDoctor.org (BDO) 於 12 月 20 日（星期一）舉辦了一個別開生面的 COVID Worldwide Town Hall 活動，在全球觸及超過 777,000 人，在其對 2019 冠狀病毒病全球疫情的報導創下另一個重要里程碑。與 Amgen、Black Coalition Against COVID-19 (BCAC) 合作， 由 BCAC 聯合創始人 Reed Tuckson 博士主持，長達一小時的 Facebook Live 直播邀請來自全球的專業醫護人員，詳細介紹他們目前抗擊冠狀病毒病所面臨的挑戰。重點國家／地區包括首次發現 omicron 變種的南非、加納、埃塞俄比亞、英國、蘇丹、特立尼達和多巴哥以及其他加勒比國家。

BDO 對成功 Facebook Live 直播經驗豐富。2020 年 12 月，該組織在以國內為重點的廣播中 向美國黑人介紹了 Fauci 博士，該廣播觸及超過 350,000 人。此外，與 BCAC 合作的 Making It Plain 系列通常會觸及超過 100,000 人。該系列從各種角度探討冠狀病毒病，並介紹了頂級健康、民選、信仰和社區組織的知名人士，包括 FDA 的 Peter Marks 博士、National Urban League 的 Marc Morial、TD Jakes、NFL 校友大使、所有主要的少數族裔醫學協會、 Marcella Nunez-Smith 博士、 Valerie Montgomery-Rice 博士及 參與開發 Moderna 疫苗的 Kizzie Corbett 等。

除了成功廣播外，BDO 還利用他們的觀眾進行民意調查，以深入了解美國黑人對醫療保健的看法和參與情況。這些民意調查能夠為專家提供由 BDO 呈現冠狀病毒病相關內容的影響的寶貴反饋。一個重要指標是在疫情開始時進行的一項民意調查顯示，近 70% 的受訪者不打算接種疫苗。然而，僅在 18 個月後進行的另一項調查顯示，70% 的受訪者完成接種疫苗。這直接反映了 BDO 每天所做的工作。

最新的廣播和網站的 2019 冠狀病毒病資源中心進一步鞏固 BDO 作為準確、文化相關的冠狀病毒病資訊的首選領導者。今年初，BDO 突破了 200 萬大關，而這個最新的節目將這個數字推至新高。BDO 正迅速成為全球黑人健康和保健資訊的領導者。他們計劃在 2022 年至少再舉辦兩場全球廣播，作為他們繼續致力提供旨在消除醫療保健差距和預期壽命差距的優質內容的一部分。BDO 是真正將健康與文化聯繫起來的地方！

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