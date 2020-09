BlackFort Wallet and Exchange : Un fournisseur estonien de portefeuille de cryptomonnaies qui regroupe les services de portefeuille et d'échange

TALLINN, Estonie, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Quelle est la principale limite de la plupart des fournisseurs de services de portefeuille de cryptomonnaies ? Ils offrent uniquement un service de portefeuille. Aucun autre service n'est inclus. De plus, les fournisseurs de services tiers exigent que leurs portefeuilles soient associés à un compte d'échange de cryptomonnaies, ce qui compromet les données et les actifs personnels. Une entreprise estonienne appelée BlackFort Tech Estonia résout ce problème en fournissant la solution de plateforme unique suprême pour le marché de la cryptomonnaie qui permet aux utilisateurs ayant n'importe quelle expérience avec la cryptomonnaie d'acheter, de vendre, de conserver, d'échanger et de dépenser leur cryptomonnaie librement.

Compte tenu de la popularité croissante des actifs numériques, suscitée en grande partie par la pandémie de la COVID-19 et la crise financière qui en a résulté, BlackFort a mis en place une plateforme d'échange de cryptomonnaies pour stocker et échanger des actifs numériques en toute sécurité. Le détenteur du portefeuille est la seule personne à avoir accès au portefeuille numérique — la plateforme n'y a pas accès.

« La sécurité et la confidentialité sont essentielles et constituent notre priorité pour nos utilisateurs. Nous n'aurons jamais accès à leurs portefeuilles, ils en ont le contrôle dans la totalité. Il est possible de stocker son portefeuille hors ligne et d'en préserver la sécurité tout en pouvant le restaurer de façon sûre; pour cela il suffit de saisir la phrase secrète de 12 mots correspondant au portefeuille », a déclaré Stefan Huber, directeur d'exploitation de BlackFort Wallet and Exchange.

Après avoir créé un portefeuille sur la plateforme, l'utilisateur peut échanger des actifs avec d'autres utilisateurs sans avoir à changer de plateforme d'échange de cryptomonnaies. BlackFort a également des applications mobiles pour iOS et Android.

Les dispositifs de sécurité de BlackFort Wallet and Exchange sont impressionnants, mais ne constituent pas la seule raison pour laquelle ce nouvel acteur sur le marché des cryptomonnaies peut être qualifié de sûr. L'entreprise a récemment vu sa demande pour la nouvelle licence européenne de cryptomonnaie acceptée, conformément aux dernières normes réglementaires (numéro de licence : FVT000100). Cette licence est la plus stricte en ce qui concerne les services de cryptomonnaie et elle est délivrée par la Cellule de renseignement financier. Toutes les activités commerciales de l'entreprise sont réglementées et supervisées par une autorité financière européenne.

Qu'est-ce qui est le plus intéressant avec cette licence ? Le fait que BlackFort Wallet Exchange soit la première entreprise de ce secteur à l'obtenir, ce qui donne aux utilisateurs confiance dans la sécurité de leurs actifs numériques.

Outre des services de portefeuille et d'échange, BlackFort offre des services de paiement en cryptomonnaie aux entreprises afin que leurs modes de perception de paiements passent à l'ère de l'économie numérique. Pour en savoir plus, consultez le site de BlackFort Exchange.

Related Links

https://blackfort.exchange/



SOURCE BlackFort